El presidente Gustavo Petro pidió este martes, en su primera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, acabar la “irracional” guerra contra las drogas. Sugirió que el carbón y el petróleo (que constituyen una porción significativa de las exportaciones colombianas) son más “venenosos” que la cocaína y dijo que, pese a ello, se los protege.



También llamó a “financiar el fondo de la revitalización de las selvas” o, en su defecto, a reducir la deuda externa de los países en los que estos ecosistemas no han desaparecido, para que ellos mismos lo hagan. Sus palabras generaron muchas reacciones en nuestro país, desde voces de apoyo hasta preguntas sobre la posibilidad de ejecutar sus ideas.

Tras su intervención en la ONU, en diálogo con Noticentro CM&, el presidente Gustavo Petro dijo desde Nueva York que en materia de drogas el mundo debe avanzar hacia la regulación.



“Hacia la regulación, esa es la palabra exacta”, dijo el mandatario.



Explicó que no tanto hacia la liberación o legalización total porque muchas de esas sustancias son absolutamente destructivas, sino hacia una manera diferente de encarar el problema, que no tiene que ver de encararlo con fusiles, encararlo como si fuera una guerra, sino encararlo como lo que es, una enfermedad.



“Acabar las mafias, sacarlas del camino, que se hace es bajando su precio, pero regulándolo por el Estado en términos de consumo, en términos de presencia médica en los casos de adicción, en una enorme cantidad de dinero para prevenir, para disminuir la demanda hasta el punto que se vuelva cero”, dijo Petro.



Explicó que eso es lo que ha sucedido con otros productos que tienden a demanda cero, cómo ha sucedido con el cigarrillo, que no es lo mismo lo que teníamos hace 50 años a lo que tenemos hoy, que son casos exitosos sin prohibición, pero de regulación tal de la demanda que prácticamente ya son casos excepcionales como es el de encontrar personas que fuman cigarrillo.



Petro dijo que este es un proceso de raciocinio, de evaluar los fracasos y recordó que los fracasos se miden en un millón de muertos asesinados en toda América Latina, en millones de presos y en una juventud que en el caso de Estados Unidos se está destruyendo por una serie de drogas duras que son 100 veces más mortales que lo que eran la marihuana o la cocaína de antaño.

“Eso es lo que hay que evaluar, ahí se mide el fracaso, la destrucción democrática, organizaciones criminales que son 20 veces más poderosas que las que tenía Pablo Escobar”, agregó.



El mandatario mencionó que incluso destrucción de naciones como Haití o subregiones donde está la población bajo el control de este tipo de organizaciones criminales, sin ningún respeto de sus derechos.



“Evaluar eso, cambiarlo por otro tipo de estrategia más eficaz. No se trata de que pululen las drogas sino de que la demanda llegue a cero, pero concibiendo esa estrategia no como una estrategia militar y represiva sino como de salud pública”, dijo el jefe de Estado.



