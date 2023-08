El presidente Gustavo Petro aseguró en la mañana de este sábado que "lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos".



El mandatario se refirió, puntualmente, a la investigación que adelanta la Fiscalía contra su hijo mayor, Nicolás, quien fue capturado el pasado sábado y aceptó esta semana cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras haber recibido recursos irregulares que, según él, ingresaron a la campaña presidencial de su padre pero también se quedó con parte de estos.



El pronunciamiento del mandatario se da horas después de que un juez decidió no enviar a prisión a Nicolás, y tampoco a su exesposa, Day Vásquez, mientras se adelanta la investigación en su contra que también podría afectar al jefe de Estado y a las cabezas de su campaña presidencial de comprobarse que, efectivamente, esos recursos ilegales ingresaron a las cuentas de la campaña.



El senador Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro, marcharon en Barranquilla. En la foto, multitud concentrada en la calle Murillo. Foto: Vaneza Romero. EL TIEMPO

Estos recursos, según reveló Nicolás a la Fiscalía, fueron aportados por Samuel Santander Lopesierra -conocido como el Hombre Marlboro- y otros", como y el hijo del 'Turco' Hilsaca.



Precisamente, el jefe de Estado insistió en que "no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados" y agregó que su campaña "no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo".



Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos.

Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2023

Por último, el mandatario le envió un mensaje a Nicolás y dijo que "espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aún en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluidos, Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos".



La comunicación del jefe de Estado se da, además, horas después de que se conoció una entrevista de su hijo en la cual afirmó que el mandatario lo dejó solo.



"Lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo", dijo el exdiputado del Atlántico en entrevista con la revista Semana.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA