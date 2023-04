En medio de la crisis que vive la 'paz total' que busca el presidente Gustavo Petro por cuenta de las acciones violentas de los grupos ilegales como el 'clan del Golfo' y el Eln -que mató a nueve militares esta semana en el Catatumbo-, el jefe de Estado reiteró la necesidad de alcanzar la paz el Colombia.



Y dijo que no se puede confundir a voluntad de paz de su gobierno con ​flojera o miedo.

"Que no confundan que si abrimos las puertas de la paz es porque somos flojos, no es porque nos asustamos. Que no confundan, sino que que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos, muertos de allá, muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía sino porque creemos, firmemente, que este país puede tener una segunda oportunidad, como dijese García Márquez", afirmó el presidente Gustavo Petro ese fin de semana.



Esta declaración coincide con las críticas de algunos sectores que le reclaman más severidad al mandatario con estos grupos, especialmente con el Eln, que en medio de las negociaciones de paz con el Gobierno, mató a nueve militares en Norte de Santander.

Uno de los críticos ha sido el analista y columnista Petro Medellín, quien precisamente en entrevista con este diario dijo este domingo que el "Gobierno ha sido muy inocente al creer que esto iba a ser distinto y que porque el presidente es Petro el Eln iba a negociar diferente".



Por eso se ha pedido de manera insistente que se logre un cede bilateral del fuego con la guerrilla, pues esta será un hecho que evidencie la verdadera voluntad de paz del grupo.



Justamente ese será uno de los temas centrales del tercer ciclo que negociaciones que se iniciará en las próximas semanas en La Habana, Cuba.



"El Presidente le pidió a la delegación que en el próximo ciclo en La Habana, de entrada, ese punto quede totalmente claro. Él dijo que en Colombia se han desarrollado dos tipos de procesos. Unos que han tenido una concepción por parte de grupos armados y del propio Estado, también a veces, de acumular fuerza militar, y que esos procesos no han conducido a la paz. Y otros procesos que sí han tenido éxito porque el propósito ha sido muy claro. Petro pidió que eso quede muy establecido", explicó el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno, y agregó que esto se hará al lograr el cese bilateral del fuego.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA