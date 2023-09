El presidente Gustavo Petro aseguró en una entrevista publicada por el diario norteamericano The Washington Post, en medio de su visita a Estados Unidos a propósito de la Asamblea de Naciones Unidas, que ante el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia no se debe confundir la hoja de coca con la cocaína.



"Eso si se miden las hectáreas totales de hoja de coca. Pero no hay que confundir la hoja de coca con la cocaína. La hoja de coca es el cultivo del campesino. La lucha contra las drogas ha estado dirigida contra los campesinos y no contra los grandes narcotraficantes que hoy ni siquiera son colombianos", respondió al mandatario después de que le preguntaron por la cifra récord de cultivos ilícitos que alcanzó el país el año pasado.

(Además: Expectativa por participación del presidente Petro en las marchas del 27 de septiembre)



E insistió en que Estados Unidos cometió un error al confundir la lucha contra el narcotráfico con la lucha contrainsurgete.



"Las Farc cultivaban hoja de coca, que es diferente. El campesinado, ante la ausencia de una reforma agraria en Colombia, se trasladó a las zonas altas, mientras que las tierras fértiles pertenecían a grandes terratenientes que no producían nada en esas tierras. Muchos de ellos eran amigos de los narcotraficantes. Los campesinos de las regiones selváticas apenas sobrevivieron", complementó el mandatario.



(Lea: Vocero de la Colombia Humana dice que Sandra Navarro no formó parte de la campaña Petro)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Y agregó que es momento de preguntar si la guerra contra las drogas ha sido eficaz e insistió en que para él la respuesta es que no y puso como ejemplo la grave situación por la que atraviesa Estados Unidos por cuenta del fentanilo.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa con las comunicaciones en el Gobierno de Petro?)



"Estados Unidos ha cambiado su consumo de drogas ilícitas de marihuana y cocaína a fentanilo, lo que puede provocar la muerte de millones de personas en los próximos 50 años. De modo que el resultado neto es un profundo fracaso", dijo.



Al presidente Gustavo Petro también le preguntaron por lo que espera lograr durante su periodo en la Casa de Nariño y afirmó que su propósito es lograr la paz, que se traduce en la justicia social.



"Colombia ha tenido tres generaciones que han estado sumidas en la violencia durante unos 75 años", argumentó el mandatario.



(En otras noticias: Miguel Uribe: Gustavo Petro está amenazando la democracia colombiana con estas marchas)



De otro lado, al mandatario se le cuestionó por algunos de sus comentarios que han llevado a dudar sobre el compromiso del Gobierno con la libertad de prensa, pero aseguró que durante su administración ningún periodista será perseguido y que ningún medio será cerrado.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Nueva York. Foto: Presidencia

"En el pasado, los gobiernos colombianos han cerrado varios medios de comunicación que los criticaban. No he cerrado ninguno. He corregido algunas de las preguntas que usted me hecho. Y los errores no son simples errores, sino esfuerzos por destruir un gobierno elegido democráticamente con calumnias", argumentó el mandatario.



Y agregó: "Cuando corrijo a los periodistas, piensan que eso es censura de prensa. Ningún medio de comunicación será cerrado y ningún periodista será perseguido, como ha ocurrido en el pasado inmediato".



(Lea: 'Se ratifica la hipótesis: DAS tuvo responsabilidad en asesinato de Carlos Pizarro')



Al jefe de Estado, además, se le preguntó sobre su popularidad entre el empresariado colombiano, a propósito de sus constantes señalamientos a estos, y dijo que "cuando uno busca la justicia social, a quienes tienen muchos privilegios no les gusta la justicia social".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA