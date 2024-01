El presidente Gustavo Petro dice que no le respondió a Javier Milei

El presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de X que no respondió a las declaraciones que hizo su homólogo argentino Javier Mieli, quien aseveró en una entrevista que el mandatario colombiano era un comunista asesino que estaba hundiendo a Colombia.



El comentario del Presidente en la red social lo hizo a propósito de una publicación de este diario en la cual se afirmó que el presidente Petro le respondió al mandatario argentino.



EL TIEMPO interpretó unas declaraciones del jefe de Estado como una respuesta a Milei, pero el mismo mandatario en la red social le respondió a este diario y dijo que no ha enviado mensajes al argentino.



"No estoy respondiendo a ningún presidente de latinoamerica. Si es por eso, preparo una carta a Netayahu de respuesta", escribió en la mañana de este sábado en X.



Este viernes, el jefe de Estado se refirió desde el pacífico, donde estuvo toda la semana adelantando una nueva edición de Gobierno con el pueblo, a unos ataques señalamientos de ser comunista.



"Nos atacan de comunistas, de socialistas, de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo".



Agregó que el "socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción".



Y que "eso no es lo que buscamos nosotros, nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado".