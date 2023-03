Hace un poco más de una semana se encendió la polémica que involucra a uno de los hijos del presidente Gustavo Petro por, supuestamente, negociar con narcotraficantes y recibir dineros en efectivo que fueron usados para la campaña presidencial.



Las denuncias fueron conocidas por Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, quien aportó evidencias y testimonios sobre casos de posible corrupción de los cuales tuvo conocimiento mientras estuvo con el ‘delfín’ político.

Fue en ese mismo momento cuando el presidente le ordenó a la Fiscalía y a los organismos de control investigar la situación y también hacer un seguimiento a las denuncias contra su hijo y su hermano, Juan Fernando Petro.



Este fin de semana la revista Cambio dio a conocer una entrevista que le hicieron a Gustavo Petro y en la cual se profundizó sobre las denuncias hechas en contra de su hijo y su responsabilidad como padre, como líder político y como presidente de la República.



Petro inició mencionando que conoció a su hijo Nicolás mientras que estaba en la cárcel y que desde ahí pasó un tiempo sin tener alguna relación el él. Años más tarde, viviendo en la clandestinidad y escondido de las autoridades, el actual presidente dice que vivió por un año con su exesposa Katia y con su hijo en una habitación en Bucaramanga, pero que luego se separó de ellos porque entendió que representaba un riesgo para la vida de su hijo.



Menciona que estuvo ausente durante la niñez del menos y que por eso no aportó en su crianza ni en su formación en valores. Fue años más tarde cuando Nicolás despertó su interés por la vida política y que empezó a hacerle preguntas a su padre, quien apoyó el surgimiento del ‘delfín’ político.

"Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad", mencionó el presidente.



En entrevista con ese medio, Petro dice que la mamá de Nicolás siempre le expresó algunas preocupaciones, pero que nunca hizo énfasis en esos detalles. En lo que sí concuerda es que su hijo empezó su relación política en la costa Caribe, en donde según el presidente, el ambiente no se presta para iniciar una corriente alternativa diferente.



“A veces, el ambiente del Caribe, en relación a la política, no es bueno, porque allí no se pudo impulsar una corriente realmente alternativa”, sostuvo Petro.

Las denuncias de Day Vásquez

La pareja se casó en 2019 por lo civil Foto: Redes sociales: Day Vásquez

Estuvo en Barranquilla y durmió en el apartamento de Nicolás, pero nunca levantó sospechas de una supuesta relación con narcotraficantes. La alerta llegó con las denuncias de Day Vásquez, quien sostuvo una conversación con el mandatario y comentó algunos detalles que también expuso en la prensa.



Ahora, el presidente dice que todo está en manos de la Fiscalía quien será el organismo encargado de hacer las investigaciones y determinar la autenticidad de los testimonios de la exesposa de Nicolás Petro.



"Lo que hice fue tomar las medidas de prevención, porque yo no sé si esas informaciones son ciertas o no, y no podría calificarlas, ni siquiera como presidente. Institucionalmente, es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos", comentó Petro en entrevista con Cambio.



El presidente dice que nunca les impuso nada a sus hijos y que el deseo de Nicolás de hacer política salió sin ninguna presión. Es por eso que, según Petro, debe ser el mismo Nicolás quien se enfrente a la justicia y se haga responsable de los posibles delitos que haya cometido y que involucran su campaña presidencial.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

Con información de revista Cambio