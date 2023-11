Petro: Colombia no comprará armas a países que no apoyaron cese del fuego en Gaza

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes 13 de noviembre que Colombia no comprará armas a los países que negaron o se abstuvieron en la votación de una resolución en la ONU, impulsada por Rusia, que pretendía el cese del fuego en la franja de Gaza.



"Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la proposición que ordenaba cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas", aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).



Además, el mandatario aseguró que Colombia elevará ante Naciones Unidas una petición para que Palestina se aceptado como Estado miembro, pues actualmente es un Estado observador y no hace parte de la organización.



La carnicería desatada por Netanyahu en el hospital Al Shifa en Gaza.



Colombia presentará proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como estado pleno.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2023

El anuncio del mandatario sobre las armas, significa que Colombia no compraría a los principales países productores, teniendo en cuenta que varios de estos se negaron a la suspensión de hostilidades en la franja de Gaza, la cual se inició hace más de un mes cuando Hamás atacó a Israel, lo que provocó una escalada del conflicto que ya deja más de 10.000 muertos.



Dicha resolución fue llevada al Consejo de Seguridad por Rusia -que adelanta una invasión en Ucrania y también está en guerra- pero esta no tuvo los apoyos necesarios.

Civiles y equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio destruido en Khan Yunis. Foto: AFP

Austria, Croacia, República Checa, Guatemala, Hungría, Israel, Paraguay y Estados Unidos fueron algunos de los países que se negaron, mientras que Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido y Ucrania, se abstuvieron.





"Antes de la votación, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, señaló que sin un cese al fuego no será posible la apertura de un corredor humanitario y que, al ser de una naturaleza puramente humanitaria, no podrían entender que su proyecto no fuese apoyado por "intereses geopolíticos" ", informó la agencia de noticias de la ONU el 16 de octubre.



El presidente Gustavo Petro con los embajadores de Palestina e Israel. Foto: Presidencia

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de un bloqueo a los países productores de armas que apoyan a Israel. La semana pasada, también en su cuenta de X, a propósito de los bombardeos a hospitales en Gaza, que "los gobiernos de Estados Unidos y de Europa no pueden decirle al mundo, que porque se trata de un aliado financiero, entonces si le está permitido el crimen contra la humanidad".



Y añadió que "los países del sur deben unificarse en un embargo de compra de armas a todo país que apoye este genocidio".



