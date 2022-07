Desde Santa Marta, donde por estos días se realiza una nueva cumbre del Pacto Histórico, reapareció el presidente electo, Gustavo Petro, en un evento "directo con la sociedad colombiana", como él mismo lo calificó.



En este evento, al que asistieron congresistas que hacen parte del Pacto Histórico, así como otros miembros de este movimiento político, el futuro jefe de Estado aseguró que recuperaron la espada de Simón Bolívar y que "va a estar el 7 de agosto".



De ser así, este elemento en la posesión de Petro sería algo bastante simbólico, teniendo en cuenta que en 1974 fue robada de la Quinta de Bolívar por el M-19, grupo guerrillero al que perteneció el futuro mandatario en su juventud.



Esta espada, símbolo de la independencia de Colombia, estuvo guardada durante años en el Banco de la República, en una bóveda, tras su recuperación, pero en 2020 fue llevada a la Casa de Nariño, donde reposa actualmente.



Incluso, cuando Petro se reunió con el saliente presidente, Iván Duque, el 23 de junio en la Casa de Nariño, observó este símbolo.



"Reunido con el presidente Duque. Me mostró la mítica espada de Bolívar que entregamos. Ahora la cuidaré y haré que el pueblo colombiano la pueda ver y ser su dueño", aseguró el futuro presidente tras el encuentro.



Durante su discurso, que no duró más de 20 minutos, el presidente electo afirmó que este tipo de encuentro con las regiones es clave para construir el futuro del país.



De hecho, aseveró que las propuestas planteadas durante la cumbre de Santa Marta serán parte de la construcción del Plan de Desarrollo de su gobierno. Esta había sido una petición que distintos mandatarios regionales le habían hecho durante los últimos días.



La espada reposa en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Dijo que el que “determina las transformaciones es el pueblo” y que una oportunidad para que se demuestre esa capacidad de determinación es el Plan. “



“Queremos que no sea discutido exclusivamente en las comisiones del Congreso, como lo determina su reglamento, sino que sea discutida también por la sociedad”.



Petro, además, hizo un llamado y dijo que la pobreza en el país no se va a transformar sin producir. Explicó que la pobreza no es una transferencia de dinero del Estado al pobre, como usualmente hemos visto, sino que "es fundamentalmente cómo una sociedad construye riqueza. Se es menos pobre si se es más rico, decía, cómo era, Pambelé. Eso es cierto".



Y añadió que una sociedad se hace más rica trabajando.