El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en la mañana de este jueves 28 de septiembre que le pidieron detener la migración a la fuerza.



"Se me ha propuesto casi que a la fuerza detener la inmigración... no me veo yo con un látigo pegándoles a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los Estados Unidos", aseguró el jefe de Estado durante el XVIII encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Entre Ríos y Saberes en Girardot, Cundinamarca.



Pero según el presidente, este tipo de acciones no soluciona la crisis migratoria, por lo que se deben tomar decisiones pensadas más en lo humanitario.



"Pero la tensión va a aumentar porque ese millón se volverá dos, se volverá cinco, se volverá 10, se volverá 20 si no hacemos nada, si las cosas siguen igual. Se volverán 3.000 millones según el cálculo de la ciencia", agregó el mandatario

Los migrantes haitianos también llegan por decenas al albergue, en Acandí, para cruzar el Darién. Foto: Jaiver Nieto / CEET

El presidente Petro ya había tocado este tema hace unas semanas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Allí aseguró que frente a la migración "hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras. En el caso del Tapón del Darién es taponar el tapón, lo cual es difícil (...). Esa posición no es la eficaz".



Según el mandatario, esa petición habría sido por parte de un sector del poder norteamericano, aunque no mencionó a la Casa Blanca.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Nueva York. Foto: Presidencia

Precisamente sobre el tema, el asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden, John Kirby, dijo que esa posibilidad no está sobre la mesa.



“No conozco una petición de estas hechas por este gobierno. Lo que podría decirte es que continuamos trabajando con socios en la región para hacer lo que podamos hacer para reducir el flujo de migrantes del sur al norte, manejados por traficantes”, afirmó el funcionario estadounidense a Caracol Radio.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA