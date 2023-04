El presidente Gustavo Petro aseguró en la noche de este martes que la coalición política del Congreso de la República terminó.



"La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada", aseguró el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



La publicación la hace luego de un agitado día en el cual le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete y arremetió contra el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien anunció sanciones para los miembros de su colectividad que apoyen la reforma de la salud del Gobierno.



A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

Petro aseguró que "a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo", por lo que considera que "tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno".



Más temprano, el expresidente César Gaviria emitió un comunicado anunciando duras sanciones para los liberales que voten la reforma de la salud, pero tal comunicado no le gustó para nada al jefe de Estado y dijo que es "lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad".

César Gaviria, Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Pero pese a la advertencia de Gaviria, una representante de su partido votó a favor de la reforma impulsada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, durante su primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



La congresista María Eugenia Lopera votó la ponencia positiva, que da vía libre a la discusión del articulado, y sin su voto, esta no habría sido aprobada.



"Hoy puedo dormir tranquila y cuando regrese a mi ciudad, Medellín, voy a mirar a mi mamá a los ojos tranquila, porque lo hice a consciencia porque esas personas que confiaron en mí en Antioquia, 86.730, les puedo decir que lo hice solo pensando en las personas de a pie, que lo hice pensando en los campesinos, que lo hice pensando en las personas que tienen que arrodillarse para que las atiendan. No voy a ser más cómplice para de este sistema", les dijo a sus compañeros de Comisión.



Con este mensaje del jefe de Estado, se vendrán duros pulsos en el Congreso para alcanzar las mayorías, pues sin el respaldo de los jefes de los partidos, no todos los congresistas votarán a favor las llamadas reformas del cambio que se discutirán este semestre.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA