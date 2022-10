En el foro ‘Retos de la formalización laboral en Iberoamérica’, el presidente Gustavo Petro habló del trabajo informal como un "enemigo interno que hay que erradicar"; señaló que hay "raquitismo del capitalismo colombiano"; mencionó la falta de pensiones para el 60 por ciento de los adultos mayores y la desigualdad social en el país.



“La mayor parte de la economía colombiana es informal. Una especie de enemigo interno al que estamos acostumbrados. Lo informal es el enemigo interno, que hay que reprimir, erradicar y que se confunde con lo ilegal”, afirmó el presidente.



El mandatario mencionó que “el capitalismo colombiano es raquítico, que no permite que podamos obtener sistemas de seguridad social como los países europeos, que están más desarrollados”.



"¿Dónde hay un campesino pensionado? Esa es una de las cosas que más me preguntaba en campaña. Debemos saber que hay muchas falencias, hay raquitismo en el capitalismo colombiano. Eso ha impedido que se desarrolle como debería", enfatizó Petro.



Luego agregó: "Hay desigualdad social y un sistema tributario que la aumenta. La mayoría de nuestros viejos no tiene ninguna pensión (...) El sistema del fondo privado de pensiones no da pensiones".



Además, el jefe de Estado expresó que el joven trabajador es el que está entrando al fondo privado, mientras que los adultos mayores se quedaron en el fondo estatal: "A la mayoría de los pensionados actuales les está pagando el Estado".



En cuanto al presupuesto para solucionar esta situación, el jefe de Estado expuso que el Gobierno está enfocado en pagar la deuda y las pensiones: "En eso se está gastando, de ahí en adelante viene lo demás".



Aconsejó que los aliados deben ser los trabajadores y que se necesita una cobertura universal en el tema de pensiones, así la población envejezca.



"Ningún colombiano sabe qué significa la equidad social, siempre hemos vivido en una sociedad de castas. ¿Cómo será la mentalidad aún esclavista de la sociedad colombiana? Se cree que eso es normal y que así piensa la gente de mundo. Un pensamiento heredado de los tiempos del esclavismo", declaró Petro.



Finalmente, el mandatario dijo que "si se quiere prosperidad económica, vivir mejor y ser más ricos , tiene que haber igualdad social".

REDACCIÓN POLÍTICA