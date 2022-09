El presidente Gustavo Petro, tras su intervención en la Asamblea General de las Naciones, participa de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria. Durante el encuentro destacó la necesidad de "usar al máximo la capacidad de la tierra fértil para alimentar" a los ciudadanos de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Así lo propuso.



La propuesta del primer mandatario se dio, después de señalar que "en el mundo hay hambre, así lo están demostrando las cifras", por lo que instó a que en el región y empezando por el territorio nacional se aplique la 'soberanía alimentaria' con la que, según él, se podría superar esta compleja situación.

"(...) Implica que al lado de la gran corporación trasnacional, altamente productiva en términos de producto por hectárea y altamente improductiva en términos de efecto invernadero, pueda protegerse a la población campesina y la producción alimentaria del sujeto que, más que hombre, es mujer, la mujer campesina cuidadora de la vida, de la tierra y el agua", dijo Petro.



El Presidente aludió a que, si hay la posibilidad de una transformación política en el país (el cual es uno de sus propósitos), "sus tierras podrían producir alimento no solamente para sí, sino para el mundo". En ese sentido, afirmó que podría ser una base para la industrialización.



Además, dijo que si hubiera un empoderamiento económico, social y económico del campesinado "Colombia dejaría de ser narcotraficante", pues considera que con una mayor producción agrícola, se exportaría menos cocaína hacia Estados Unidos y otros países.



"Es más, si Colombia usara sus 30 millones de hectáreas para producir alimentos sería un país pacífico, no había guerra. La violencia de Colombia se ha construido alrededor de la tenencia improductiva de la tierra y de ser la tierra un símbolo simple de poder y no un instrumento de producción", agregó.



El mandatario aludió a que en los llanos colombianos se tienen las condiciones idóneas para producir toda clase alimentos "pero no se está haciendo", a comparación de otros países como Ucrania, que sufren una crisis, y tienen una mayor producción. Por lo que dijo que en esta zona de Colombia se hace necesario abrir una nueva 'frontera agraria'.



"(...) Habría que hacer inversiones. Una apertura de una nueva frontera agraria, como dice el Banco Mundial, que la bautiza como la última frontera agraria posible en la humanidad, con tanta potencialidad o más como Ucrania, solo que necesitamos, pero no tenemos los recursos para abrir esa frontera", puntualizó Petro, sumando que esto ayudaría a alivianar las cargas económicas sobre la selva amazónica.



"Ahí hay una oportunidad de inversiones. Quizás en otras partes del mundo podamos hacer lo mismo. Qué tendríamos que hacer sino una colaboración", se cuestionó el mandatario colombiano.



Finalmente, el presidente Petro consideró que en todos los países debería existir el concepto 'soberanía alimentaria' para producir los nutrientes mínimos para su propia población. Así, dijo que hay una posibilidad para que haya una inversión extranjera y exista un "gana gana" entre naciones.



"¿Puede Naciones Unidas elevar a la categoría de derecho mundial el concepto de soberanía alimentaria? ¿Podemos poner en los tratados de libre comercio una cláusula de salvaguarda que permita la soberanía alimentaria? ¿Podríamos colocar en un estatus mundial el derecho de prioridad para usar la tierra fértil?", concluyó.



Aquí la intervención completa del Presidente Gustavo Petro:

🔴 #EnDirecto | Intervención del Presidente Gustavo Petro en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria https://t.co/ZJzr9IUSWU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 20, 2022

