Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro invitó al pueblo colombiano a que esté en constante movilización para respaldar las reformas sociales que su gobierno llevó al Congreso de la República. Y advirtió que si estas son coartadas, podría haber una revolución.



"El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera, porque no nos puede llamar a la tristeza a ocultar que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera", comentó el mandatario desde el balcón del Palacio Presidencial.



Agregó que por falta de movilización no se pueden dejar solas las grandes reformas del cambio "para que sean tramitadas por quienes siempre se han opuesto a ellos". Eso, según Petro, sería una pérdida de tiempo, por lo que dijo que espera del pueblo trabajador "lucha".

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Juan Moreno / Presidencia

"No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, llegaremos más allá. Pero se necesita de una clase obrera que quiera gobernar", comentó Petro.



E insistió en que el Gobierno necesita del poder popular. "Me pregunto si ha llegado la hora que el pueblo trabajador tome decisiones, ya no simplemente proteste, sino que se decida a gobernar, un gobierno que tiene que ser de mayorías, de un pueblo movilizado".



"No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder".