El presidente Gustavo Petro, este domingo, presidió el relanzamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), las cuales son dos de las instancias más importantes para el seguimiento del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-Ep.



"Esta comisión que se reactiva es para verificar si se cumplie o no. O sea, que lo primero que tiene que verse es si se cumple el primer punto del Acuerdo. (...) Nosotros como Gobierno vamos a intentar cumplirlo, pero implica un cambio completo de la estructura del gasto público. En mi opinión vale la pena", dijo Petro desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.



Durante el encuentro, el Presidente aseguró que la pasada administración "tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz", por lo que estas dos instancias del Acuerdo no pudieron cumplir con su enfoque de seguimiento a lo pactado en La Habana.

Petro también se refirió sobre la reforma rural integral que es establecida dentro del primer punto del Acuerdo. Consideró que con estas comisiones se debe entrar a revisar su cumplimiento para que los campesinos y los diferentes actos sociales que se han visto afectados por el conflicto armado "puedan recibir tierras fértiles aptas para la agricultura".

Petro aseguró que se hace necesario cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz, que incluye a la reforma rural integral. Foto: David Romo. Presidencia Al evento asistieron firmantes del Acuerdo Final, altos funcionarios del Estado, la Misión de Apoyo al Proceso de paz de la OEA y representantes de países que apoyan el proceso de paz. Foto: David Romo. Presidencia

En esa línea, el primer mandatario mencionó que el presupuesto que se va a aprobar para el 2023 es de 400 billones de pesos y, de estos, dijo que aproximadamente 120 billones estarán dirigidos "a pagar deuda", por lo que consideró que el gasto público deja escasas cifras para la implementación del Acuerdo con las extintas Farc-Ep.



"El gobierno pasado nunca pensó en eso. Nunca construyó un fondo o algo que avanzara o algún sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de 30 años, sino de aquí a 4 años, 30 millones de hectáreas", agregó.



Petro afirmó que el gobierno anterior estableció un marco fiscal "restrictivo" para el actual gobierno "que no deja ningún espacio fiscal presupuestal para comprar no 3 millones de hectáreas, sino aunque sea 50.000".



Ahora bien, en las últimas semanas y a través de diversos pronunciamientos, el primer mandatario ha insistido que es necesario que el Gobierno compre aquellas tierras improductivas para aumentar la producción de alimentos en Colombia y también "implementar en su totalidad el acuerdo de paz".



Así las cosas el jefe de Estado planteo que para poder comprar las tierras improductivas y también contar con recursos para la implementación de los acuerdos, sería necesario una reforma del marco fiscal y una reestructuración del gasto público, que, en buena medida, sería acompañado por la reforma tributaria, de llegar a ser aprobada.



REDACCIÓN POLÍTICA

