El presidente Gustavo Petro estuvo reunido este sábado con miembros de las comunidades indígenas de La Guajira, uno de los departamentos que presenta los indices más altos de desnutrición en menores de edad y jóvenes.



Petro aseguró que sin recursos será difícil darle cumplimiento a la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que insta a tomar medidas urgentes para resolver los problemas de las comunidades wayú.



“El tema fundamental es de recursos. No se puede elaborar un programa, unos objetivos de Gobierno, unos nortes para la sociedad si eso no tiene detrás recursos; porque se vuelve retórica y, como alguien decía aquí, se pierde el tiempo (...) Si el presupuesto no existe para la sentencia, vamos para un desacato”, afirmó Petro.



En medio del diálogo con los voceros de las comunidades de Uribia, Petro confirmó que el proyecto de presupuesto para 2023 está en las primeras etapas de discusión y se acerca la definición del monto en el Congreso.



“De cara a esta sentencia, ¿están los recursos allí? Esa sería una pregunta”, dijo.



El primer mandatario indicó que desde el Congreso se debe resolver cuál es el monto que será destinado para cumplir con la orden dada por la Corte Constitucional, que subraya como prioritarios los asuntos relacionados con la alimentación, la salud, la educación y el agua potable para los niños guajiros.



"La primera responsabilidad es de los congresistas, que nos puedan decir qué está pasando con la financiación para esta sentencia", agregó.



Algunos voceros y representantes de la sentencia T-302 hablaron sobre las dificultades que han evidencia para la gestión de lo ordenado por la Corte y también compartieron propuestas con el presidente y los ministros de Educación, Vivienda y Salud.



La vocera Matilde López afirmó que "tenemos una tristeza profunda" por la situación que se vive en el departamento y dijo que el principal problema radica en la falta de atención integral para la primera infancia, lo que ha causado la muerte de niños y niñas y jóvenes.



"Perdimos toda la capacidad de producir los alimentos y proteínas y todo aquellos con lo que nuestros ancestros vivían. (...) Que el cambio climático haya cambiado la situación nuestra ha sido para nosotros catastrófico".



Por lo que Petro se refirió al impuso de una estrategia de energías limpias, orientada a que en cada comunidad wayú se construya una granja solar para obtener un proceso limpio que se traduzca en recursos para los habitantes.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, socializó los hallazgos frente a las infraestructuras para la provisión de agua potable en La Guajira. Manifestó la importancia de hacer un invetario de las diferentes estructuras que han sido construidas para la provisión de agua y gestión de un diálogo colectivo para darle solución a esta problemática.



Principalmente, indicó tres falencias enfocadas en la infraestructura de agua, la falta de inventario y la falta de coordinación. Así dijo que "el agua será una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo".



También el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, señaló la necesidad de establcer un 'Sistema Educativo Indígena Propio', un PAE y transporte escolar para la primera infancia y los adolescentes que actualmente pasan por la desescolarización, además, dijo que se deben abrir plazas para los maestros en el departamento.



"La Corte Constitucional señaló un plan de choque y tampoco se ha cerrado la consulta previa y de alguna manera, ese era como una argumento para no avanzar (...) Lo que están diciendo en esa sentencia es: 'Cumplan derechos fundamentales'", puntualizó el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco.



En esa línea Velasco le pidió a las comunidades establecer de forma coordinada una agenda para la preservación de los derechos fundamentales en el territorio. Advirtió que esto no sucederá de manera inmediata, pero también afirmó que se le debe dar celeridad al proceso y a la consulta previa de la sentencia T-302.

