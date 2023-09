El presidente Gustavo Petro aseguró durante un evento este fin de semana en Nueva York, a donde llegó para participar de la Asamblea de Naciones Unidas que se llevará a cabo esta semana, que desde el gobierno de Estados Unidos pidieron construir un muro para detener la migración por el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá.



"Nos han pedido desde aquí, del poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil... que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos”, aseguró el jefe de Estado colombiano.



Previamente, el presidente Petro dijo que el tampón del Darién se convirtió en un eje neurálgico del éxodo humano.



Por eso, el llamado del mandatario es a trabajar de manera conjunta para ordenar la migración y dijo que en ese sentido debe ser el papel de los Estados Unidos para ponerle fin a la tragedia humana que se genera por el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién, por donde diariamente cruzan miles de migrantes principalmente venezolanos, haitianos y cubanos.

Migración en el Darién. Foto: EFE

“Ordenar la migración es fundamental y debe ser un acuerdo con los Estados Unidos; cupos establecidos de migrantes, para poner aquí (mano de obra) legalmente y que se junten las dos necesidades: la de querer trabajar aquí y la necesidad de que haya trabajo aquí”, aseguró el jefe de Estado.



Asimismo, hizo un llamado para desbloquear la economía de Venezuela, teniendo en cuenta que la mayoría de migrantes provienen de ese país.



Según el mandatario, actualmente están pasando unas 3.000 personas al día y “dicen quienes estudian estos fenómenos que perfectamente se pueden volver 6.000. Cuando uno habla en esos términos estamos calculando que por ahí pueden pasar un millón de personas. A la fecha, mal contados, porque no tenemos como saberlo con certeza, han pasado medio millón de personas”.

El presidente Gustavo Petro antela cumbre del G77, en La Habana (Cuba). Foto: Presidencia

Para Petro, la migración debe de ser un tema que trabaje toda América Latina y por eso será uno de los principales temas durante la agenda que adelantará en Estados Unidos esta semana.



“Tiene que ser un espacio de diálogo con el poder político de los Estados Unidos en todas sus versiones. No es con caballo, no es con látigo ni con el perro como se detiene la migración”, agregó.

Las críticas de Panamá a Colombia

En varias oportunidades, Panamá ha lanzado duras críticas a Colombia por su trabajo para detener la migración por el Darién. El país centroamericano ha acusado a Colombia de poca cooperación.



Y hace un par de semanas advirtió que se tomarán “medidas contundentes”.



“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos; hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, afirmó hace un mes en rueda de prensa el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.



Y agregó: “Lógicamente, Panamá debe tomar sus decisiones internas y externas” y en los próximos días “estará tomando medidas y acciones contundentes”.



Entre esas medidas está tratar el tema de la migración como un asunto de seguridad nacional y, eventualmente, militarizar la frontera con Colombia, que tiene 266 kilómetros de espesa selva.



Medida que iría de la mano con la petición que Estados Unidos le hizo a Colombia según el presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, Colombia no he recibido ninguna notificación formal por parte del Palacio de Las Garzas.

Bajo Chiquito es el primer pueblo panameño al que llegan los migrantes tras pasar el Darién. Foto: EFE

No fue la primera comunicación panameña. A comienzos de agosto, Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración en Panamá, dijo que en Colombia “no quieren colaborar con cerrar el tránsito” y afirmó que “Panamá es el único país que invierte esfuerzo y dinero en atender esta población que llega casi moribunda al Darién (…) Nadie quiere invertir en estas personas”, añadió. Incluso, acusó a Estados Unidos de estar “dejando el problema a la región”.



"Nos hemos quedado solos”, insistió recientemente.



