El presidente Gustavo Petro dio este martes algunas pistas de lo que podría ser el futuro de las EPS.



Durante una entrevista con emisoras comunitarias, a propósito de sus 100 días en el Gobierno, dijo que las EPS podrían convertirse en "pólizas de seguro voluntarias".



"Creemos más en un sistema de salud pública. No es que va a desaparecer la clínica privada. No. La EPS, no la clínica. Las EPS se pueden convertir en redes. Primero de planes de pólizas de seguro voluntarios para clases medias, libres, eso no lo vamos a impedir. Deben ser redes ya de IPS que es como se denomina el hospital, a la clínica, que el Estado puede pagar servicio. De tal manera que hay una transformación en todo el personal que está trabajando allí, tiene cabida en el nuevo sistema de salud. No se trata de despedir trabajadores, sino, contrario, de garantizar estabilidad laboral", aseguró el jefe de Estado.



Petro ha insistido en la necesidad de que el modelo de salud de Colombia sea preventivo. Y, en ese sentido, sería la reforma a la salud que el Gobierno va a presentar el próximo año al Congreso de la República.



El presidente, además, ha cuestionado el sistema de salud colombiano y hace unos días dijo que es de los "peores de todo el mundo".



"Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”, señaló frente a una multitud en Aracataca, Magdalena. Además, enfatizó que la Ley 100, por la cual se regula el sector, se basaba "casi exclusivamente en hacer negocio".



Agregó que para 2021 "fuimos uno de los 20 peores países del mundo, de 195, en resistir la enfermedad del covid, ¿por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien?”.



"Nos están engañando. Murió gente de covid porque nuestro sistema de salud no tenía la eficacia suficiente para salvarnos", puntualizó.