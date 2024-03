¿El sistema electoral colombiano es peor que el de Venezuela, como dice Gustavo Petro?

Las críticas del presidente Gustavo Petro al sistema electoral colombiano, que según él es peor que el de Venezuela, no cayeron bien en amplios sectores del país. Analistas y expertos en temas electorales cuestionan la declaración, pues el jefe de Estado está deslegitimando un sistema por el que él fue elegido congresista, alcalde y presidente.



En una declaración que dio el jefe de Estado a propósito de la polémica licitación para la expedición de los pasaportes en Colombia, aseguró que la Registraduría les entrega a empresas el software del escrutinio de las elecciones, lo que abre la posibilidad a que “una empresa privada realice un fraude en Colombia.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

“Absolutamente desafortunadas las declaraciones. Sus afirmaciones no solamente denotan su ignorancia sobre el sistema electoral colombiano, sino que también desconocen que ese sistema electoral ha permitido que lo elijan en varias ocasiones. Los procesos electorales en Colombia gozan de gran reconocimiento entre las autoridades electorales del mundo. Muchas dudas quedan con esas manifestaciones sobre cuál es el verdadero motivo del jefe de Estado para colocar un manto de incertidumbre sobre el sistema electoral colombiano”, dijo el exregistrador Juan Carlos Galindo.



Según Jaime Hernando Suárez Bayona, exregistrador Delegado en lo Electoral, no es cierta la afirmación del jefe de Estado.



“Al contrario, el sistema electoral colombiano es un sistema que es de los mejores que hay y es modelo y seguido por muchas democracias en otros países. Muchos observadores vienen a aprender de las innovaciones que permanentemente hace una entidad que es muy robusta, que es la Registraduría”.



Comentó, además, que “se ha dicho que de pronto algún contratista puede tener la capacidad de manipular la información electoral, pues esto es casi que absolutamente no solo falso, sino imposible, porque la información está bajo custodia de la Registraduría y su administración compete a la entidad o a otros organismos o entidades”.

Juan Carlos Galindo terminará su periodo al frente de la Registraduría este año. Foto: Registraduría

En esa línea opinó Alfonso Portela, el también exdelegado en lo Electoral. Esa afirmación, dijo, es desafortunada, pues considera que “el proceso electoral colombiano es reconocido como eficiente a nivel mundial. Uno va a diferentes escenarios donde coinciden organismos electorales y Colombia tiene reconocimiento de la forma como opera las elecciones”.



Portela destacó que la normativa alrededor de las elecciones es muy sólida y, además, en esta participan la sociedad civil, los partidos políticos, veedurías y todo el Estado se vuelca a los procesos. Y resaltó que el “proceso electoral nuestro es robusto, fuerte, reconocido. Si bien es cierto que puede tener algunas fallas como en la elección del Senado pasado, lo que muestra esa falla es que es muy garantista. Si bien se presentó una desinformación, esos votos fueron apareciendo en las zonas de escrutinio, no es que haya aparecido un mago. Eso es transparencia”.



El comentario también tiene un efecto político, y más si el presidente Petro compara a Colombia con un sistema electoral frente al cual hay todo tipo de dudas y el mismo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha puesto obstáculos para garantizar unas elecciones libres.

Discurso de victoria de Petro en julio de 2022. Foto: @cesarmelgarejoa

El analista Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, opinó que el mandatario “está atrapado en su propio sesgo antisistema, que lo lleva a ver enemigos en cualquier actividad que él no pueda manejar a su antojo, aun cuando esto sea desconocer el Estado de derecho. Esa afirmación simplemente es una salida en falso que demuestra que no está tomando decisiones con base en la evidencia, en su trayectoria, en su liderazgo”.



