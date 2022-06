A finales de noviembre del año pasado, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro le dijo a EL TIEMPO que lo primero que iba a hacer el 8 de agosto, tras su posesión presidencial, iba a ser cesar la contratación de exploración de petróleo en Colombia.



“La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista”, fue lo que dijo.



La afirmación provocó incertidumbre y preocupación en varios sectores del país, a pesar de que la moderó, indicando que sería “una transición tranquila, pero segura y seria”.



A lo largo de la campaña presidencial, ese fue uno de los puntos más álgidos del debate. Y aunque Petro intentó moderar la propuesta en su discurso, tras su triunfo en las elecciones presidenciales, la incertidumbre por el posible cambio en la actividad exploratoria contribuyó a generar tres caídas consecutivas en el valor de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



No obstante, este fin de semana, el presidente electo envió un mensaje de tranquilidad a los accionistas de Ecopetrol, la principal empresa del país.



En una entrevista con la revista Cambio, Petro detalló cuál es la propuesta para la exploración y explotación del petróleo y el carbón.



“Eso es una transición, digamos, es gradual. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto. No es. Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia”, inició diciendo Petro, añadiendo que no va a frenar la exploración ya que actualmente “hay como 180 contratos vigentes”.



Por eso aclaró: “Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración”.



Sobre la incidencia que eso puede tener en el corto plazo, Petro indicó que es necesario “hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es como la palanca de control”.

Sobre la caída en la acción de Ecopetrol, que hasta el cierre de la bolsa del viernes 24 de junio había perdido el 22,5 por ciento de su valor, Petro dijo que “todos los activos petroleros del mundo están cayendo. Me están echando la culpa en Colombia de eso, pero yo no soy el culpable”.



Y explica: “Eso está ocurriendo porque lo que se anunció es una depresión, es decir, un descenso de la demanda de petróleo y gas. Y entonces el mercado desvaloriza los activos petroleros. Yo creo que ese va a ser el mundo en décadas, con una desvalorización de los activos petroleros”.



En este sentido, indicó que lo que él quiere hacer es acelerar el plan de transición energética que el presidente Duque ya había iniciado. “Duque –dijo– en el camino empezó a hacer un plan y a meter a Ecopetrol en un tema de construcción de granjas solares. Este gobierno ya empezó el plan. Yo había planteado 3,6 gigas de generación de energía solar para reemplazar las termos. Duque me informó que ya puso en marcha 1 giga. Yo lo que haría es acelerar ese plan. Hay una posibilidad enorme de convertirnos en uno de los grandes productores de energía solar en el mundo”.



Por eso cree que el futuro de Ecopetrol es generar energía. “Si montas Ecopetrol, no sobre el petróleo, sino sobre la energía, el golpe para la compañía puede ser al contrario”, dijo.



Sobre cuándo va a comenzar con este plan, el presidente electo señala que “no va a ser el 8 de agosto. Nosotros seguiremos exportando petróleo”, añadiendo que lo que quiere es “preparar al país” para el nuevo modelo económico mundial que vendrá en la próxima década.

