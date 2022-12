Gustavo Petro, el jefe de Estado, estuvo en La Guajira colombiana, en la Presentación del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para La Guajira 'Wüin Üles'. Desde allí habló de la necesidad de ponerle foco a las necesidades de esta comunidad desde su visión, no desde "una mirada cachaca que no sabe lo que necesitan".



En el acto, en el que también estuvo la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, se entregó la rehabilitación del sistema de agua potable que beneficia a 2.318 personas de la comunidad de Media Luna Jawuaou, en Uribia.



Palabras del Presidente Gustavo Petro en la Presentación del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para La Guajira 'Wüin Üles'.

Solicitó que "la Nación sea la que maneje el mantenimiento del poso para garantizar a la comunidad acceso a agua potable". Pero pidió que "se protejan los recursos de mantenimiento, para que esos dineros no se gasten en cerveza, votos o novias".



"Yo le tengo susto a los gobernadores de La Guajira, porque si la comunidad elige ladrones no vamos a tener soluciones del acueducto", mencionó el mandatario.



"El agua potable es un derecho, por lo que el Estado debe garantizar eso a la comunidad, este derecho es un derecho a la vida".



Mencionó, también, la necesidad de producir energía limpia -en la región- con paneles solares. "Ustedes tienen una gran posibilidad de energía, así se acabe el Cerrejón (una mina de carbón en La Guajira)".



El mandatario le propuso a la comunidad Wayuú ser socia en proyecto de energía limpia, para que empiecen a ganar a partir de lo que se produce en la región.



Terminó diciéndole al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que deben mirar cómo concibe esta comunidad a las familias, para, a partir de eso, construir los proyectos. Porque "es un fracaso que en el Gobierno se hayan muerto 20 niños por desnutrición. A lo que agregó que "¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira".





