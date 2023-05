El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes, durante un discurso que desde el balcón de la Casa de Nariño, a propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajo, que el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, fue presionado para que no vote a favor de la reforma de la salud.

"Esa reforma aún sobrevive, estuvo a punto de ser derrotada. Nos salvó un voto. Los liberales de la Comisión, excepto una antioqueña, la congresista Lopera, después de que se habían comprometido a luchar por las reformas sociales (…) se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de los mayores voceros, el expresidente Gaviria, para tratar de oponer al Partido Liberal, que se había afirmado a sí mismo como el partido del pueblo", aseguró el jefe de Estado frente a cientos de personas que llegaron hasta la plaza de Armas, entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, para escuchar su discurso.



El mandatario agregó que si no se aprueban las reformas pensional y laboral, las EPS y los fondos privados se acabarán porque "mantener ese sistema solo trae catástrofe y derrota. Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominó que se cae ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino 6 vivas. Estamos manteniendo a la mayoría de las actuales artificialmente. Si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan y ese número de filiados hará que se derrumben las que quedan. El mundo de las EPS no tiene ya sentido".