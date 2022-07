Aún no es claro cuál será el papel de Armando Benedetti en el gobierno de Gustavo Petro, un hombre clave en la campaña y quien durante esos intensos meses le manejó la agenda al futuro jefe de Estado.



Todavía hay algunos ministerios libres, por ejemplo, como el del Interior, pero no hay nada definido. No obstante, el mismo Petro dio unas pistas sobre lo que será el papel de Benedetti en su gobierno.



Desde Santa Marta, donde este jueves y viernes se realiza una cumbre del Pacto Histórico, el futuro mandatario aseguró que se ha hablado de la posibilidad de que el exsenador sea embajador en Caracas, Venezuela, teniendo en cuenta que desde el 7 de agosto comenzará una reactivación gradual con el gobierno de Nicolás Maduro.



Petro aseveró que aún no está definido, pero sí confirmó que es algo que se ha discutido.



La embajada de Caracas, sin duda, será clave durante este gobierno, teniendo en cuenta que actualmente las relaciones son nulas y deberá haber una reactivación de todos los sectores.



Pero ya se han dado unos acercamientos. Este jueves se reunieron el canciller venezolano, Carlos Faría y el designado por Petro, Álvaro Leyva, y en una declaración conjunta dieron luces de lo que sería la relación.



​

"Expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares", fue uno de los puntos acordados.