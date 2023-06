El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles que en Colombia no va a suceder lo mismo que pasó en Perú, donde el entonces presidente de ese país, Pedro Castillo, fue destituido y enviado a prisión tras un autofallido golpe de Estado.



Según el mandatario, en Perú se presentó un "golpe blando", término que ha usado Petro durante las últimas semanas y que, según él, se estaría gestando en Colombia.



"Una vez tumben las reformas piensan destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar el Presidente a la Cárcel y cambiar al gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular", comentó el jefe de Estado delante de sus seguidores desde una tarima en la carrera séptima en el centro de Bogotá.

El presidente Gustavo Petro acompañado de miembros del Gobierno Nacional durante su discurso en las marchas. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Según Petro, "Pedro Castillo estaba solo, aquí les decimos a quienes están impulsando esta estrategia: Petro no está solo, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle , en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular".



El jefe de Estado aseguró que si se atreven a destruir la democracia en el país, el pueblo se encargará de construirla.



"Si se atreven, y no importa qué me pase, si se atreven a destruir el gobierno popular el pueblo de Colombia volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder. Esa manifestación notifica que no va a pasar lo del 9 de abril, que no va a pasar lo del 19 de abril, que el pueblo colombiano decidió el cambio y el cambio se hará en Colombia. Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país. Aquí no va a pasar lo de Petro Castillo, esta manifestación lo notifica", remató el mandatario.



Petro ha defendido en varias oportunidades a Castillo, hoy detenido tras intentar dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. El mandatario, incluso, ha pedido garantías ante la CIDH para el expresidente peruano.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA