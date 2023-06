"No tenemos nada contra Marelbys (Maza). La conocí personalmente en mi campaña. Siempre me abrazo. Fue solidaria con mis propósitos políticos. Ella no tiene nada que temer en nuestro gobierno, es nuestra amiga. No vamos contra seres humildes ni poderosos", aseguró el presidente Gustavo Petro sobre el escándalo tras el robo de 7.000 dólares a Laura Sarabia.



(Además: Petro confirma que Laura Sarabia y Armando Benedetti salen del Gobierno)

Marelbys Maza fue acusada de robarle el dinero a entonces jefa de Despacho y tras esto la mujer denunció que fue sometida a pruebas de polígrafo cuya legalidad están en duda, además dijo que fue intimidada.



(Le puede interesar: 'Estaré presta a rendir todas las explicaciones': Sarabia tras salida del Gobierno)



Esto desató una dura polémica entre Armando Benedetti, hasta hoy embajador en Venezuela, y la mano derecha de Petro, pues el diplomático fue señalado de extorsionar a Sarabia.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, Gustavo Petro y Armando Benedetti Foto: Archivo particular

Y el hecho se agravó cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró este jueves que Maza fue chuzada por hombres de la Dijín de la Policía.



Este caso les costó la salida del Gobierno a Sarabia y Benedetti, la cual fue acordada luego de una reunión que se presentó en la noche de este jueves en el norte de Bogotá con el jefe de Estado.



"Este gobierno respeta los derechos humanos del campesino, de la campesina, el obrero y del opositor. Y no debe de haber ninguna duda al respecto. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida (Sarabia) y el embajador de Venezuela (Benedetti) se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener, ni si quiera, la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación. Que no nos corresponden a nosotros, les corresponden a las autoridades competentes", afirmó el mandatario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA