Este sábado, 9 de julio, se produjo la reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y el presidente del Partido Liberal y expresidente de la República, César Gaviria. El encuentro se habría dado a la 1 de la tarde -hora de Florencia, (Italia)-.



En una fotografía publicada por el partido de los 'rojos' se hizo evidente que ambos líderes políticos tuvieron una actitud amigable y cercana. Según se conoció, hablaron sobre la agenda del Congreso y la coalición de gobierno. La reunión duró cerca de 3 horas.



Sin embargo, después se reunieran, Petro tuvo que aclarar que él no tiene ninguna casa de descanso en Italia, ni en ninguna otra ciudad de Europa, esto porque se difundieron versiones que señalaban que los líderes políticos que se encontraron en una propiedad del presidente electo.



"Con mucho respeto debo decirles que no tengo casa en Italia ni en ninguna parte del mundo que no sea mi casa de Chia", aclaró Petro a través de cuenta de Twitter.

César Gaviria y Gustavo Petro. Foto: Twitter Partido Liberal.

En realidad, el lugar donde se reunieron Petro y Gaviria se trataría de una casa de paso que el presidente electo rentó durante los días de vacaciones con su familia en Florencia, (Italia).



Es así, que Petro dejó claro que la única "casa de descanso" que es de su propiedad está ubicada en el municipio de Chia (Cundinamarca), a pocas horas de Bogotá.

Habrá nuevo encuentro

Según el medio radial Blu Radio, Gustavo Petro, se volverá a reunir con el presidente de los liberales en los próximos días para definir el apoyo del Partido Liberal al nuevo presidente y concertar si los 'rojos' harán parte de la coalición del Goberno.



Por otro lado, trascendió que César Gaviria le habría entregado al jefe de Estado electo una copia del libro 'Ser liberal, el camino a la igualdad. La Colombia de hoy y las reformas liberales del futuro'.

