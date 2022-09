Después de que se dijera que el presidente Gustavo Petro había llegado una hora y media tarde a una supuesta reunión que tenía con su homólogo estadounidense, Joe Biden, esta información fue desmentida. El primer mandatario afirmó que "no había concertada una agenda" y por ende, no se produjo el encuentro.



(En contexto: Petro no se vio con Biden en cena con más presidentes: ¿Por qué llegó tarde?)

"No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que busca cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada", dijo Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Aunque las primeras versiones hablaban de que ambos mandatarios se iban a reunir el miércoles, en una recepción ofrecida por Biden con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero Petro aseguró de forma tajante que no se tenía prevista una reunión.



(Otro: Así terminó su agenda en Nueva York el presidente Gustavo Petro)



Según lo reportado por la Casa de Nariño, Biden había organizado el encuentro con diferentes mandatarios del mundo a las 7 de la noche, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, pero no es que estuviera planteada una reunión privada entre Biden y Petro, aunque sí cabía la posibilidad de que se encontraran.



Esto no sucedió, pero el mandatario colombiano, tras terminar su agenda en Estados Unidos, señaló que "fue importante en la medida que pusimos a Colombia en centro de debates fundamentales para la humanidad. Es un protagonismo que el país necesitaba tener".



(Para leer: Presidente Gustavo Petro anuncia que propondrá un ‘cese del fuego multilateral’)



A su vez, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que viaje a Venezuela para la reapertura de la frontera con Colombia este 26 de septiembre, Petro respondió que "en algún momento" tendrá que dirigirse hasta el país vecino, sin confirmar una fecha exacta.

REDACCIÓN POLÍTICA