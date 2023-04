La reforma de la salud del presidente Gustavo Petro no solo causa controversia entre los partidos políticos. En la encuesta Opinómetro, de la firma Datexco Company S.A. para W Radio, se les preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con este proyecto.



El 49 por ciento está en desacuerdo y el 39 por ciento está de acuerdo; un 10 por ciento no sabe.



Además, con más de ocho meses en el cargo, las cifras de desaprobación del presidente Gustavo Petro superan el 50 por ciento. Estos fueron los temas que les preguntaron a los encuestados.

¿Qué piensan de la gestión del presidente Gustavo Petro?

A la pregunta de '¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el Presidente Gustavo Petro está manejando el país?', el 55 por ciento de los 700 encuestados dijo desaprobar, mientras que el 36 por ciento lo aprueba.

Esto representa un incrementó de un punto, pues en el periodo del 28 al 30 de marzo registró 54 por ciento de desaprobación.

Según los datos de las regiones, Bogotá es donde más hay desaprobación con el 64 por ciento, en cambio, el Pacífico tiene la menor con el 39 por ciento.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

¿Qué opinan los colombianos de la reforma de la salud?

Entre los temas, se les indagó a los ciudadanos su postura sobre la reforma de la salud que aún no ha iniciado debate en el Congreso de la República, pese a que lleva varios semanas en poder del Legislativo. Discusiones y peticiones de los partidos han hecho que su trámite tome su tiempo.

Frente a la pregunta '¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma de la salud?', el 49 por ciento está en desacuerdo y el 39 por ciento está de acuerdo; un 10 por ciento no sabe.

La Ministra de Salud le entrega al presidente Petro el texto de la reforma. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Los cambios del Esmad

La firma también abordó los cambios del Esmad: "Ahora llamado UNDMO, no puede portar armas inclusivepara su defensa, lo que ayudó a que la guardia campesina en San Vicente del Caguán pudiera secuestrar a 79 policías. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el nuevo ESMAD no pueda portar armas?".

El 65 por ciento se mostró en desacuerdo y un 24 por ciento de acuerdo con los ajustes del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Ficha técnica del Opinómetro

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.



2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



3. Fechas de recolección 12 al 14 de Abril de 2023



4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.



6. Fuente de financiación La W.



7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.



8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.



9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico



10. Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.



11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional).



12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.



13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.



14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (249), Barranquilla (48), Cartagena (19), Montería (7), Santa Marta (10), Sincelejo (4), Soledad (4), Valledupar (5), Armenia (4), Bello (6), Florencia (2), Ibagué (20), Manizales (9), Medellín (100), Neiva (13), Pereira (12), Bucaramanga (44), Cúcuta (13), Facatativá (3), Floridablanca (5), Soacha (29), Villavicencio (16), Cali (65), Palmira (3), Pasto (5) y Popayán (5).



15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.



16. Personajes por quienes se indagó Gustavo Petro.



17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.



18. Temas de estudio ESMAD, homenaje a los policías secuestrados en el Caguán, reforma de Salud.



19. Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”.



20. Fecha de entrega del informe 16 de abril de 2023.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS