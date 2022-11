El presidente Gustavo Petro denunció este jueves, en su discurso en la edición número 39 del Congreso Nacional de Fedegán en Barranquilla, que en la frontera con Venezuela se está comprando ganado con dólares de narcotraficantes y que se están generando efectos negativos en la selva.



El presidente mencionó que "el narcotraficante, con sus dólares, compra el ganado venezolano, que los ganaderos venezolanos necesitados de dólares, venden ya sin mayor restricción y el ganado pasa la frontera a pie y se deposita en las selva, Amazónicas no sin antes quemarlas”.



(No deje de leer: Luna denunció que pidió control político para el mindefensa y no tiene respuesta).

Petro agregó que al comprar ese ganado con dólares en Venezuela y, luego con la venta en pesos colombianos en el interior del país, se están ocasionando dos problemas.



Se espera que con la reapertura de la frontera con Venezuela y las conversaciones entre los dos países, se ofrezcan soluciones la problema que el presidente explica.



Mencionó, también, que "la ganadería nos acerca a la extinción de la especie", por lo que añadió que "hay que reducirla". Hizo referencia a que en algunas zonas del país no se debe tener ganado.



(Vea: Iglesia Católica no tendría tendría representantes en diálogos con el Eln).



“Si tenemos 15 millones de hectáreas de tierra fértil, propicia, para la agricultura de alimentos, entonces nuestro deber con la humanidad es que se llenen de cultivos de alimentos, lo cual, si ponemos otro aspecto geográfico de Colombia, que la mitad de nuestro territorio son bosques y selvas, comenzando por la selva amazónica, pues tampoco en las selvas y en los bosques puede haber ganadería”, dijo el mandatario colombiano. Esa medida, según él, ayudaría a disminuir la producción de gases de efecto invernadero y así contribuir con el cuidado del medio ambiente.



(No deje de leer: Petro le propone a alcaldes comprar tierras para reubicar a personas en riesgo).



Con la liberación de esas tierras de la ganadería, se permitiría sembrar más cultivos y generar más alimentos, lo que, en el discurso de Petro, combatiría el hambre y contribuiría a su proyecto de 'paz total'.



POLÍTICA

Más noticias de política:

-Iván Duque y Esteban Santos: vea la foto de su encuentro en Harvard.

-Susana Boreal contó que fue víctima de abuso sexual a sus 14 años.

-¿Qué opina María Fernanda Cabal de que su esposo sea negociador con el Eln?