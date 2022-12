La cena de Navidad prevista para la noche de este miércoles en la Casa de Nariño no se realizó. Los magistrados de la Corte Suprema y Constitucional se ausentaron, muy molestos, porque el presidente Gustavo Petro previamente los había dejado plantados para la posesión de dos de sus togados. Se informó que el mandatario se quedó en Medellín en una reunión con el alcalde Daniel Quintero.



(Le puede interesar: Petro y Quintero: ¿de qué hablaron en su reunión?).

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Petro repite así la descortesía que ha tenido en anteriores oportunidades. Una con los alcaldes. Otra con la nueva cúpula militar -nombrada por él mismo- y con sus familiares.



Ahora, el presidente no llegó a la posesión de Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y Marjorie Zúñiga Romero como magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema.



Tras el acto protocolario estaba prevista una cena para despedir el año con el presidente Petro y el ministro de Justicia Néstor Osuna. A cada uno de los magistrados se les había invitado a través de una tarjeta personal.



Como Petro no se presentó, los magistrados abandonaron el palacio presidencial negándose a cenar solo con Osuna. Los magistrados, sin embargo, esperaron a Petro durante más de una hora para cumplir el trámite de la posesión.



(Conozca más: Minminas Irene Vélez deja en vilo nuevos contratos petroleros).

En Palacio entonces se decidió, en un acto inusual, que fuera el secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, como finalmente ocurrió.



Petro fue a Medellín a un acto simbólico en el que pidió perdón en nombre del Estado colombiano por las masacres de los corregimientos El Aro (25 de octubre de 1997) y La Granja (11 de junio de 1996), ubicados en Ituango.



El evento se cumplió en el Museo Casa de la Memoria de Medellín en cumplimiento de una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió en 2006, en la que le ordenó al Estado pedir perdón porque se estableció que en las masacres hubo connivencia de agentes estatales con paramilitares.



Varios de los asistentes -entre ellas algunas de las víctimas- también se quejaron porque les informaron que el acto estaba previsto para las 11 de la mañana y fueron citados a las 8 de la mañana. Sin embargo, Petro -dijeron- llegó una hora tarde. El acto solo empezó al mediodía.



Con esta cadena de hechos, el Presidente incumplió así, una vez más, su petición hecha el lunes 8 de agosto cuando dirigió su primer Consejo de Ministros en la Casa de Nariño: “El tiempo es un bien escaso”, les dijo. “Tenemos poco tiempo, tenemos que aprovechar con intensidad y al máximo el tiempo, no tenemos tiempo. No podemos fallar”, exigió en ese momento.



(Infórmese: 'La lucha democrática se impone hoy a la armada': Gerardo Vega, director ANT).

De ese día a hoy se han presentado varios actos de descortesía. En esta serie de incumplimientos una de las que más controversia tuvo fue la de la cúpula militar. Porque al tratarse de un presidente que había tenido un pasado en un movimiento guerrillero y ser un líder de izquierda había expectativa por las relaciones que en adelante iba a tener como su nuevo comandante.



Con esa ausencia, sin una sólida explicación, del reconocimiento de la nueva cúpula militar nombrada por él mismo, lleva la contraria a estas palabras.



Esta característica ha puesto a correr a sus asesores para reacomodar la agenda. En efecto, el equipo de confianza del entonces presidente electo informó a la prensa que Petro sería el orador principal en el encuentro de la bancada del Pacto Histórico que se reunió en el Centro de eventos Plaza Mayor de Medellín, los días lunes 11 y martes 12 de julio, donde él iba a tirar línea del gobierno que la colectividad asumiría.



En ese momento, se anunció que el presidente electo estaría vía streaming, una alternativa natural al hallarse en unas cortas vacaciones tras la extenuante campaña. No apareció.



(Además: Comisionado para la Paz: 'No todo es cumplible en tres años y medio').

Facebook Twitter Linkedin

Empalme del Gobierno. Foto: EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro escogió a Caño Cristales para su imagen oficial. Foto: Mauricio Vélez.

Luego, Petro dejó plantados a cerca de 500 alcaldes que lo esperaban en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá, el 2 de agosto. ¿La razón? Algunos de sus alfiles más cercanos dijeron que en ese instante se encontraba reunido con una comisión de expertos para hablar de uno de los apartes del empalme sobre seguridad nacional y defensa.



“Básicamente tuvimos un cruce de agenda”, aseguró en ese momento Alfonso Prada, hoy ministro del Interior. “Estamos rematando el empalme, la agenda obviamente se congestiona. Estamos desplegando toda la capacidad física que tenemos para atender los compromisos que se están presentado”. Los reclamos de los mandatarios seccionales, algunos procedentes de apartadas regiones, que querían contarle de primera mano sus necesidades, tuvieron eco nacional.



Esta ausencia coincidió con la divulgación de la que es ahora su fotografía oficial como primer mandatario hecha en Caño Cristales, Serranía de La Macarena, en el departamento del Meta. Algunos de sus críticos reprocharon e interpretaron que Petro no había estado con los alcaldes por haber cruzado su agenda con la producción fotográfica. Esta versión fue desmentida por el círculo cercano de Petro.



La incomodidad de los mandatarios fue tan sonora como la de generales, coroneles, capitanes y familiares que conformaban la lista de más de 200 personas que se quedaron esperándolo en la ceremonia de reconocimiento de tropas. Más, naturalmente, los cientos de soldados.



También les incumplió a varios de sus ministros. En ese momento, la Casa de Nariño anunció para las 8:30 a. m. la posesión de dos de sus ministros. Luego informaron que el acto sería a las 3:00 p.m. Posteriormente que sería este miércoles a las 8:00 a.m. Al acto, Petro llegó tarde y fue casi sobre las 9:00 a.m. Como también les llegó con retraso en Cartagena, Bolívar, a los empresarios que los esperaban para la clausura del 7° Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la ANDI.



En su momento, alcaldes de 32 ciudades también se quedaron a la espera de concretar su cita con el mandatario durante un evento de Asocapitales. Lo mismo sucedió con quienes estaban expectantes a su llegada en el Congreso Nacional de la Confederación de Cooperativas.



Hasta Joe Biden ha sido testigo de uno de los incumplimientos más recordados de Petro desde que llegó al mando del Ejecutivo. El 22 de septiembre, el presidente estadounidense ofreció una cena con motivo de la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas a la cual el jefe de Estado colombiano no alcanzó a llegar.



(Puede ver: Irene Vélez: una olla protagoniza debate de moción de censura).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Nueva York. Foto: Bloomberg

Días después, el 29 de septiembre, los taxistas no pudieron expresarle al presidente sus preocupaciones con respecto a las plataformas tecnológicas de transporte y las condiciones de su trabajo.



El Congreso Nacional de Comerciantes, organizado por Fenalco, y el Congreso Colombiano de la Construcción también fueron citas a las que el mandatario de izquierda no acudió, dejando como resultado dos nuevos desplantes a dos importantes gremios económicos nacionales.



Es comprensible que en un gobierno que arranca y que tiene la necesidad de llenar una compleja red de cargos para su funcionamiento de personas de absoluta confianza se presenten hechos que alteren la agenda. En el ambiente, sin embargo, gravitan dos interrogantes: ¿Tantos en tan poco tiempo? Y ya entrados en gastos y ya ocurrieron, ¿por qué no se informan de manera transparente de las causas?



Sin unas respuestas concretas, el presidente envía un mensaje, en el menor de los casos, de improvisación que afecta sus propias banderas de haber llegado al poder para cambiar las cosas y de cumplirles a los ciudadanos.

Una agenda de un mandatario, que en el caso de Colombia siempre tiene así desafíos diarios, debe funcionar de manera sincronizada. La opacidad no puede ser la respuesta.



Cada uno de los desplantes del jefe del Estado alimenta las voces de los sectores opositores. En las elecciones hubo 10,5 millones de colombianos que votaron contra él y que ahora pueden estar ejerciendo una fiscalización activa a su trabajo con, por ejemplo, las nuevas tecnologías que brindan las redes sociales como se ha visto en las últimas horas.



La manera de corregir esta situación es llevar a la práctica, las palabras de Petro en su primer consejo de ministros: “Nosotros no podemos fallar, este es el Gobierno del cambio y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje, un cambio hacia dónde, es difícil saberlo. El mundo sabe que tiene que ir a un cambio, la situación actual es insostenible”, les dijo.



(No deje de leer: Gustavo Petro: 'El Estado reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie').



POLÍTICA