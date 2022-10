En medio de la radicación del proyecto que permitirá crear el Ministerio de la Igualdad, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la reforma tributaria que llevó su gobierno al Congreso.



El mandatario aseguró que su reforma, la cual pretende recaudar unos 16 billones de pesos, está enfocada en promover la igualdad, término que, a su modo de ver, ha sido ignorado en nuestro país por "las élites" que históricamente han gobernado.



(En contexto: Francia Márquez: 'Hay que devolverle la igualdad a todos los colombianos').

"Se ha dado por pensar que la prosperidad de la sociedad es que el crecimiento económico, como llaman los economistas, está aislado del tema de la igualdad", aseveró el jefe de Estado.



Comentó, además, que hay muchos sectores que se preguntan cómo aprobar una reforma tributaria que busca igualdad en una de las sociedades más desiguales del mundo.



"¿Cómo se pueden buscar reformas tributarias que buscan la igualdad? Pareciera un pecado", cuestionó Petro.



(Le podría interesar: David Luna habla sobre reformas de Petro: 'Están sacando todo a pupitrazo’).

En el discurso del presidente, en la radicación del proyecto de ley por el que se crearía el Ministerio de la Igualdad, habló de la reforma tributaria. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En ese sentido afirmó que la reforma que ya fue aprobada en comisiones económicas, y está a la espera de ser debatida en plenarias, debe ser pensada en la igualdad.



Sustentó su hipótesis diciendo que "lo correcto es que los impuestos vayan hacia los más ricos porque, automáticamente, eso genera mayor equidad, mayor igualdad".



El Presidente hace este pronunciamiento unas horas después de que el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, dijo que no votaría este proyecto.



(No deje de leer: ¿Es posible que el Pacto Histórico se convierta en partido?)



Sin embargo, Petro no se refirió directamente al jefe de los liberales, que son un partido de gobierno.



Quien sí se refirió a Gaviria fue Alfonso Prada, ministro del Interior. Aseguró que confía en que lo liberales voten positivo y ve natural y democrático que se reúnan a discutir los proyectos en bancada.



"El Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el Congreso de la República. Óigalo bien, no dudo que lo seguirá siendo. Hemos debatido con ellos muchísimo el contenido de la reforma y no solo de la reforma, sino en general del paquete normativo que se está trabajando en el Congreso de la República", agregó Prada.



