El presidente Gustavo Petro participó del congreso de Asofondos, en Cartagena. Su discurso tuvo una atención especial, puesto que en el Legislativo se está debatiendo un proyecto de ley de origen gubernamental que cambiaría el sistema pensional colombiano.



El primer mandatario reiteró las críticas que ha hecho al sistema consagrado en la ley 100 de 1993. “El sistema pensional ya no sirve, ya no da ahorro. Ya no existe”, expresó.



“Los datos dicen que mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio. O sea, el ambiente intelectual de 1993 fue un espejismo. Hay que hacer un cambio. Y es de ley, esto es una ley. Entonces hay que hacer un cambio en el Congreso”, agregó Petro en su discurso.



El presidente reiteró su crítica de que no se ha logrado la promesa de cobertura universal, por lo que, a su consideración, debe cambiarse el sistema. En este punto hizo énfasis sobre la falta de pensión en los sectores de menores recursos.



“¿A quién le paga el Gobierno el presupuesto para las pensiones? ¿A los más pobres? No, los más pobres no tienen pensión, el campesino cafetero no tiene pensión. No hay campesino que tenga pensión. Y en las ciudades son poquísimos los pensionados en los barrios populares”, fueron las palabras del presidente en ese tema.

En su intervención, se dirigió directamente a los fondos privados de pensiones para volver a hacer la petición de que el ahorro pensional sea traído a Colombia ante la difícil situación de los mercados internacionales.



Por último, el primer mandatario recordó que la propuesta que llevaron al Congreso consiste en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario.



Además, destacó que la propuesta tiene un enfoque de género en el que busca la reducción de un año de cotización a las mujeres por cada hijo que tengan. Aunque se hizo énfasis en que todos los demás aspectos de edad, semanas cotizadas y taza de reemplazo siguen tal como está actualmente en la ley.