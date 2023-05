El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez. Cuestionó los comentarios en contra de esta por el viaje que realizará a África. Además, catalogó de racista las críticas por el costo que tendrá el combustible que se usará en el viaje.



A través de su cuenta de Twitter, Petro cuestionó que no se hayan hecho las mismas críticas con su viaje a España y Portugal. “El mensaje subliminal en esta noticia es que sí se puede ir a Europa pero no a África”, escribió el presidente.



En ese sentido, dijo que no entiende la razón de las críticas: “¿Por qué? ¿Porque la mayoría de su pueblo es negro? ¿Porque hay más pobres?”. Ante esas dudas, catalogó lo dicho por ciertos sectores de “racismo puro y simple”.

El mensaje subliminal en esta noticia es que sí se puede ir a Europa pero no a Africa.

¿Por qué? ¿Por que la mayoría de su pueblo es negro?

¿Por que hay más pobres?

Racismo puro y simple.

Colombia debe relacionarse con todo el mundo, con toda la humanidad.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2023

El presidente reiteró que Colombia “debe relacionarse con todo el mundo” y recordó que hay una alta población negra en el país. “Venimos de África también, cultura e intereses comunes nos juntan”, fue el mensaje del presidente para defender a la segunda del Ejecutivo.



Francia Márquez realizará una gira en el continente africano desde el 10 hasta el 18 de mayo. Estará en Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Desde el despacho de la vicepresidenta han destacado que se fortalecerán “relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales de Colombia y la Unión Africana”.



El viaje ha sido cuestionado por algunos sectores debido al costo del combustible. Representantes de la oposición, como Miguel Polo Polo, han señalado que se gastará más de 1.600 millones de pesos en este rubro.

¿Sra Francia Marquez, hasta cuando los colombinos tendremos que lidiar con sus delirios de emperatriz africana? 1.700 millones de pesos le costará al pueblo la gasolina que se gastará en su viaje a África, y todo mientras los niños de la Guajira y el Choco mueren de hambre. Usted… pic.twitter.com/8IaSuDNLtY — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) May 7, 2023

Otros sectores, además del presidente, han salido en defensa de la gira vicepresidencial. Estos han destacado que se trata de un viaje en el que se fortalecerán lazos comerciales y diplomáticos con un continente que está en crecimiento.

