El presidente Gustavo Petro participa en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). En el que hizo referencia a la importancia de proteger el medio ambiente con un discurso muy político.



En este evento tienen los ojos puestos los empresarios más importantes y Petro aprovechó para decir que el capitalismo está llamado a desparecer en la medida en que se sigue pensando en la producción a la luz de los combustibles fósiles. Así que les hizo un llamado a "pensar en otro capitalismo como su última posibilidad: el capitalismo descarbonizado".



(Le podría interesar: El BID apoyará la protección del Amazonas con 73,5 millones de dólares).

🔴 #EnDirecto | Declaración del Presidente Gustavo Petro desde Davos, Suiza. https://t.co/F9v1KABB3M — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 19, 2023

Lanzó criticas contra el desarrollo del actual capitalismo, al decir que "el capitalismo que se desarrolló en los últimos años no es capaz de tener la crisis climática".



Las razones que ofrecio es que: "la búsqueda ampliada y desregularizada de ganancias, que es el motor del último capitalismo, no permitirá que entren tecnologías limpias a reemplazar las fósiles si aquellas no aumentan la productividad".



Agregó que "la ganancia está ligada a la productividad y esta a la energía". Con esto, reiteró en que "la gran energía que ha permitido el crecimiento de las ganancias en los últimos 200 años es la del carbón y luego la del petroleo".



(Lea: Colombia no firmará más contratos de exploración de petróleo y gas).

"Vamos al suicidio colectivo aferrados al mercado". FACEBOOK

TWITTER

El mandatario se refirió a "la incapacidad planificadora del capitalismo de dar solución a la crisis climática".



"El capitalismo, al anular el poder planificador de las naciones y liberalizar al máximo las relaciones mercantiles, construyó una especie de anarquía global en las últimas tres décadas, lo que hace imposible tomar las medidas de cambio económico y social que se necesitan para reducir a cero las emisiones de los gases de efecto invernadero", agregó el mandatario.



Dijo que: " La solución a la crisis climática no está en los capitalistas individuales, ni en el sistema de precios, ni éste garantiza cambios tecnológicos con la rapidez necesaria. Vamos al suicidio colectivo aferrados al mercado".



(No deje de leer: El BID apoyará la protección del Amazonas con 73,5 millones de dólares).

Mencionó que ese capitalismo descarbonizado debe: "reconstruir el poder planificador de las naciones, articulado a una planificación multilateral y global de la transición".



Por lo anterior, reiteró en la necesidad de que las COP tenga carácter vinculante, uno de los comentarios que ha mantenido en el desarrollo del evento.



Además, dijo que: "el capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se supediten a los acuerdos climáticos".



Habló de que las energías limpias sean más productivas y en que sean democratizadas.



Claudia M. Quintero Rueda

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política: