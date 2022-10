El pasado 21 de octubre, William Joseph Burns, director de la CIA, tuvo dos reuniones con representantes del Gobierno nacional: la primera se realizó con el presidente Gustavo Petro; la segunda, con los ministros de Interior y Defensa —además de la cúpula militar—.



No obstante, los temas de la agenda abordada se han mantenido como de carácter privado. En diálogo con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio a conocer algunas de las materias abordadas en las conversaciones mencionadas.



Iván Velásquez, Alfonso Prada y Gustavo Petro. Foto: Prensa MinInterior.

"Se estuvieron examinando temas de cooperación de la CIA —sobre los que no vamos a profundizar—, las relaciones con nuestras agencias de inteligencia y la conveniencia de que apoyen con mayor fuerza las labores de inteligencia que realizan estas en los temas que el señor presidente ha planteado desde el inicio de su mandato. Una inteligencia que pueda servir para la identificación de los dueños de los negocios: el narcotráfico, la minería ilegal y la identificación de sus bienes", expresó en primera instancia el jefe de la cartera de Defensa.



Además, Velásquez aseguró que se discutió "cómo puede la inteligencia contribuir al debilitamiento para el desmantelamiento de las organizaciones criminales".



Gustavo Petro y William Joseph Burns, director de la CIA. Foto: Presidencia

Posteriormente, al ser preguntado sobre si el presidente Petro dialogó con el director de la CIA sobre la reanudación de las relaciones con Venezuela, el ministro se limitó a responder: "En la reunión en la que estuvo el presidente, naturalmente hablaron de temas de política internacional".

Para culminar, se le inquirió a Velásquez si hay posturas opuestas en materia de aspersión aérea de glifosato sobre cultivos ilícitos.



"Estados Unidos sabe bien cuál es la política de este Gobierno que, además, por decisiones de la Corte Constitucional, ya había suspendido la aspersión aérea de glifosato. No hubo ningún comentario sobre el particular porque sabe bien Estados Unidos que este Gobierno no va a utilizar en ninguna circunstancia la aspersión aérea", sentenció el funcionario.



