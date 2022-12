En términos poco habituales, el presidente Gustavo Petro lanzó este miércoles críticas a los funcionarios que les niegan a las comunidades la posibilidad de materializar proyectos en su beneficio.



El presidente Gustavo Petro desde Buenaventura. Foto: Presidencia de la República.

Durante su alocución en Buenaventura, el mandatario se refirió a los funcionarios que en medio de "un placer casi que orgásmico", les dicen que no a los proyectos de las comunidades.



Bajo esa misma lógica, el gobernante exhortó a eliminar por completo a ese "poder orgásmico de decir que no a todo" y a trabajar en favor de los marginados y excluidos del país.



Y, para el caso puntual de los bonaverenses, el líder del Ejecutivo enfatizó en que sea la población local la que tome las decisiones sobre su región.



"Es el pueblo de Buenaventura el que puede presionar y dirigir que este territorio se convierta en uno de paz. Que los jóvenes no amanezcan muertos por allí y las madres tengan que llorar", sentenció.



Redacción Política.