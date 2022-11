El presidente Gustavo Petro se refirió a un aparente caso de maltrato por parte de agentes de la Policía en Cartagena.



En el video se escucha a una mujer, quien fue identificada como Norelis Álvarez, denunciando que "no le quieren pagar su liquidación" mientras la sacan esposada de la tienda donde laboraba.



(Lea también: Presidente Petro nombraría a Juan Alfonso Latorre como nuevo director de Invías)

Petro citó este video en un trino y dijo que "el respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días".



"Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos", criticó el mandatario.

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

Otro de los actos que ha sido rechazado es que la mujer tiene en brazos a su hija mientras es forcejeada por los policías. Ella les pide que "no le quiten a su niña, que ella se deja esposar".



(Le puede interesar: ¿De qué le va a hablar Petro este martes al sector financiero del país?)



Al mismo tiempo, se escucha a la bebé llorar mientras le aplican el procedimiento policial a la mujer.



Álvarez le explicó a W Radio que le pusieron un comparendo por supuesta alteración del orden público. “Me sacaron del lugar yo les dije que a dónde me iban a llevar y me hicieron firmar un documento que, por alteración del orden público, cuando en ese lugar solo estaban mis hijos y la persona de la tienda. Me hicieron firmar y me dijeron que fuera a una estación para pagar, les dije que cuando la tienda me pague la liquidación voy”, le relató a la cadena radial.



(Le sugerimos: Gustavo Petro: las dudas que generan sus nombramientos diplomáticos)



Este acto que, ha sido cuestionado en redes sociales, se desarrolló en el Centro Comercial La Serrezuela, específicamente en la tienda Jon Sonne. Por ahora, ninguna de las dos entidades se ha pronunciado.

​

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena dijo que están sosteniendo investigaciones para conocer el actuar que tuvieron estos agentes el pasado lunes.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA