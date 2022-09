Hace unos meses Gustavo Petro anunció que los ciudadanos que residen en el país y en el exterior que son doctores podrán aplicar a una convocatoria que fue abierta en el tercer día del nuevo gobierno.



Al ingresar a un link había un formulario en el que fueron solicitados algunos datos personales como sus nombres, su documento de identidad y otra información de contacto como su número de teléfono y correo electrónico. Además, le pedía especificar si se encuentra dentro o fuera de Colombia.



Posteriormente, tenía que ingresar su título de doctorado en el área al que correspondía, la universidad o institución de educación superior donde cursó el programa académico. También había que agregar sus cursos de pregrado y posgrado.

La presidencia de la Republica, abrió una convocatoria para recibir doctorados, 20349 de las cuales fueron seleccionados por un comité para continuar el proceso 1979. Los demás quedarán en la base de datos de la presidencia. pic.twitter.com/bIcTj72XzM — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) September 3, 2022

Usuarios en redes sociales se manifestaron inconformes con el formulario publicado para ingresar la información. Aseguran que la plataforma no funcionaba bien y el mensaje de rechazo era descortés.



"Se supone que la convocatoria era para 'aportar a la construcción de un nuevo país'. ¿Con qué criterio les dicen a las personas que no fueron seleccionadas? ¿Por qué si la gente se inscribió voluntariamente no puede aportar? ¿Acaso era convocatoria de trabajo y nadie se enteró?”, dijo la doctora en Epidemiología de enfermedades infecciosas y profesora adjunta de la Universidad Javeriana Zulma Cucunubá.