'No veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad': Petro a Katherine Miranda

El presidente Gustavo Petro no dejó pasar por alto la declaración de la representante Katherine Miranda en la que le dice al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que "saque todo lo que huela a verde del Gobierno Nacional", tras el reclamo de este último a los verdes por no apoyar la reforma de la salud en el Congreso mientras algunos de sus miembros tienen altos cargos en el Gobierno.



(Le puede interesar: Juvinao y Miranda se van contra Minsalud y piden a los verdes declararse independientes)



"Uno es de oposición o de Gobierno", señaló el ministro Jaramillo a la salida de la cumbre con el Centro Democrático en la Casa de Nariño. Y agregó: "Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno (...) Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, (representación) importante a través de institutos como el Icetex, y hacer oposición".



Luego de esta declaración la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, retó al ministro a sacar "todo lo que huela a verde del Gobierno Nacional".



Y agregó: "en un país decente, democrático y que respeta la división de poderes, los votos en el Congreso se logran con argumentos, no por una simple representación en el gobierno. Independiencia traducida en deliberación y voto a conciencia es el único camino viable para el Partido Verde".

Facebook Twitter Linkedin

Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

Quien no tardó en responder a la frase de Miranda fue el presidente Petro: "El gobierno es verde de verdad, no veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El gobierno es verde de verdad, no veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde. https://t.co/l4goD2FUWc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2023

Desde muy temprano, los verdes están en consultas internas para tratar de definir una posición sobre el futuro del partido en la coalición de Gobierno.

Además de lanzar este mensaje contra los verdes, el ministro Guillermo Jaramillo también tomó la vocería para comentar las conclusiones de la reunión con el Centro Democrático. Este recibió un documento por parte del expresidente Uribe con las observaciones y preocupaciones del partido de oposición entorno a la reforma y aseguró que las estudiarán con detenimiento.



"Vamos a analizarlo detenidamente y vamos a contestarlo con un documento técnico. Ha sido el consenso entre todos nosotros. Quiero informarle a la opinión pública que fue un diálogo ameno; se debatió por parte de todos", puntualizó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe realizó una rueda de prensa esta mañana en la que expuso sus reparos frente al proyecto del Gobierno y las razones por las que habría que mantener vigente el actual sistema de salud.



"El Presidente de la República y su ministro dicen que esta ley le da un tratamiento diferente al rico frente al pobre. Nosotros dijimos anoche con mucha claridad que donde hay deficiencias de atención no es por el sistema sino por falta de infraestructura", dijo.

REDACCIÓN POLÍTICA