El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves 16 de marzo con la Asamblea de socios de Proantioquia, ante la cual había muchas expectativas.



Durante su intervención, el mandatario habló sobre la transformación de la estructura económica colombiana e hizo énfasis en la importancia de la agricultura, la industria, el conocimiento, las energías limpias y la informática para llevar a cabo dichos cambios.

Sin embargo, algo que llamó la atención en su discurso fueron las ‘pullas’ que le lanzó Petro al proceso de paz que se realizó con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



El presidente indicó que, en su opinión, estos acuerdos quedaron incompletos y señaló que es difícil “construir una sociedad rural que ya no somos por los procesos de urbanización”.

"Hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron. ¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo relativamente avanzado sin conocimiento y sin industrialización", afirmó.



Sin embargo, dejó claro que su intención no es incumplir con los acuerdos, sino revisar los puntos que deberían incluirse “en una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo”.



Finalmente, señaló que lo que busca para la ‘paz total’ es no fallar en esos puntos y tener en cuenta los temas del modelo económico, la industrialización y el conocimiento. “Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional a mí me parece que debemos discutirlo”, agregó.

