El presidente Gustavo Petro inició este lunes una visita de Estado de dos días en Chile. Uno de los puntos centrales de la agenda fue precisamente una reunión bilateral con el mandatario de los chilenos, Gabriel Boric.



Tras recibir los honores militares, los dos jefes de Estado se reunieron para avanzar en un diálogo sobre los asuntos bilaterales y lo que está ocurriendo en la región.

En el marco de la intervención posterior al encuentro, el presidente Gustavo Petro insistió en que es necesario trabajar mucho en la integración latinoamericana y en fortalecer la democracia regional.



También hizo énfasis en la necesidad de avanzar en lo que tiene que ver con la producción de energías limpias así como en la defensa de la selva amazónica.



Como lo hizo Boric en la declaración conjunta, Petro rechazó lo ocurrido en Brasil el domingo, cuando seguidores del expresidente Bolsonaro asaltaron los edificios de instituciones estatales en ese país y causaron caos en las calles de Brasilia.



“Está en peligro la democracia, está en peligro del pacto de la democrático de las Américas”, dijo el mandatario durante su intervención en Chile, en un clara alusión a lo que ha ocurrido en Brasil.

Los presidentes Gustavo Petro y Gabriel Boric Foto: Presidencia

El jefe de Estado colombiano dijo que no se puede permitir lo que sucedió y destacó que no se puede seguir repitiendo la historia de lo que ha pasado en América Latina y particularmente lo ocurrido en Chile, donde este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Por eso habló de la necesidad de promover un pacto democrático que debe ser ampliado y repotenciado y acatado por todos los espectros políticos de la región.



Durante su intervención el jefe de Estado no solo en un momento admitió que le gustaba hablar mucho sino que dijo que ese lugar allí en el palacio de La Moneda le generaba una energía particular por todo lo que allí había ocurrido así cerca de 50 años.



Tal vez por eso el mandatario terminó su intervención con la voz entrecortada y los ojos llorosos, lo que le ameritó no solo un gran abrazo de su colega Boric sino un emocionado aplauso de quienes estaban en el lugar.



