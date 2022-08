Con críticas a la labor de la Unidad de Víctimas y haciendo énfasis en el reto que tiene esta institución para reparar a las millones de personas afectadas por el conflicto armado, el presidente Gustavo Petro posesionó este lunes a Patricia Tobón como nueva directora.



El mandatario, al igual que otras voces, habló de la difícil y larga tarea que implica la reparación de las víctimas, las cuales, según la unidad, suman 9.328.449 reconocidas e incluidas en el Registro Único de Víctimas.



(En contexto: Patricia Tobón Yagarí: ¿quién es la nueva directora de la Unidad de Víctimas?)

Precisamente sobre esto, el presidente aseguró: "Quizá en cuatro años no podemos hacerlo (reparar a las víctimas), se podría hacer en décadas o, con este cronograma y este tipo de organización institucional, tendría que hacerse en un siglo o dos. Ese es nuestro reto".



Durante la posesión, Petro lanzó algunas críticas a la labor adelantada por esta institución en sus diez años de existencia. "Lo que se ha hecho hasta este momento en relación con la indemnización y reparación integral de víctimas de Colombia es casi nada. Pensado desde el punto de vista del cronograma que se ha realizado hasta la fecha, duraríamos casi un siglo en reparar a las víctimas actuales".



Agregó que esto significa que "no ha existido la voluntad política de hacerlo, básicamente porque, un núcleo fundamental de esa reparación, tiene que ver con la restitución de tierras".



(En otras noticias: ¿Avianca bajó al expresidente Santos de uno de sus vuelos?)

Patricia Tobón se posesionó como directora de la Unidad de Víctimas. Foto: Presidencia

Añadió que la violencia del país tiene un núcleo "que no se ha resuelto", refiriéndose a la tenencia de tierras, ya que esta, según dijo, está pensada alrededor de una "mentalidad feudal" y "arcaica". Lo anterior, explicó, "ha impedido el desarrollo del país, incluso desde el punto de vista del capitalismo mismo".



(Puede leer: Él es Giovani Yule, nombrado por Petro como director de Unidad de Tierras)



Petro, igualmente, criticó la forma cómo se ha desempeñado la Unidad de Víctimas en los últimos años y afirmó que esta "no se ha desarrollado en el país en la capacidad que debería tener, básicamente, porque no se ha querido hacer la paz en Colombia. Porque hay una manera de gobernar en medio de la violencia, de concentrar riqueza en medio de la violencia y gracias a la muerte".



(Le sugerimos: ‘Este gobierno debe superar su complejo de Cristóbal Colón’: Paloma Valencia)

🎥| La especialista en Derecho Constitucional y máster en Derecho Internacional, María Patricia Tobón Yagarí, toma posesión como nueva directora de la @UnidadVictimas. #UnidosPorLasVíctimas #ComienzaTuGobiernohttps://t.co/bRwGgmhf9r — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) August 22, 2022

'El año pasado se reportaron 85.000 victimas nuevas'

La recién posesionada directora de la Unidad de Víctimas aseguró que otro de los retos que tiene esta institución es cumplir con las observaciones que le han hecho entidades como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional.



"La Unidad de Víctimas lo primero que tiene como reto es cumplir a las órdenes que la Corte Constitucional le ha planteado (...) Una de las metas es cumplir con los indicadores de goce efectivo y derechos de las víctimas. Para eso, la unidad requiere articular a entidades del Estado", aseguró Tobón.



También mencionó que hoy en día son "muchos los territorios donde todavía no tienen acceso a derechos, donde la ayuda de las víctimas que presta el Estado es insuficiente para la realidad y el drama humanitario que tienen".



Igualmente, se refirió al presupuesto y los recursos que ha gastado la entidad para atender a la población afectada por el conflicto. Frente a esos, afirmó que se debe informar cuánto se ha gastado y detectar donde hay fallas estatales.



Señaló que hay un "incumplimiento en el acceso a las indemnizaciones. La reparación colectiva es irrisoria. En los 11 años, cuando revisamos la política, lo que dicen los informes, es que de más de 400 casos no se supera el 4% de la reparación colectiva", concluyó afirmando que en el 2021 se reportaron 85.000 victimas nuevas.

