Gustavo Petro compara al Presidente Duque con Pinochet

Un día después de que los chilenos decidieran reemplazar su actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por una aplastante mayoría del 77,9 por ciento, el presidente de Colombia Iván Duque les envió un mensaje deseándoles éxito en las etapas que vienen.



"Felicito al pueblo chileno por su participación en las urnas este domingo y el valor democrático expresado por sus ciudadanos. Les deseamos éxitos en las etapas que vienen y los acompañamos, desde Colombia, en este proceso", trinó el jefe de Estado.



Con esta votación, para redactar una nueva carta magna, podrán hacer las reformas sociales de fondo que claman los chilenos.



Tras el pronunciamiento de Duque, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, le respondió, tuteándolo, diciéndose que su manera de pensar lo coloca al lado de Pinochet.



"Iván, tu manera de pensar y actuar te coloca del lado de Pinochet; de hecho estás al lado de Uribe, que es igual", trinó el opositor.



Ivan, tu manera de pensar y actuar te coloca del lado de Pinochet; de hecho estas al lado de Uribe, que es igual. https://t.co/c9oxHnVr44 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2020

Por el momento, ni el mandatario ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez se han referido a este trino. De hecho, Uribe no se pronunció sobre el histórico acontecimiento producido en Chile.



No obstante, los comentarios al trino no se hicieron esperar, algunos en favor y otros en contra del comentario del parlamentario.

¿Quién era Augusto Pinochet?

Augusto Pinochet fue un militar, político y dictador chileno durante 1973 y 1990. Como lo señala la Biblioteca Nacional de Chile, en calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Chile, encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende.



"Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una Junta Militar de Gobierno liderada por Pinochet, siendo nombrado Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 y, pocos meses después, el 17 de diciembre, Presidente de la República", advierte.



"Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, información, reunión y movimiento) y la violación de los derechos humanos", agrega la entidad gubernamental.

A través de un plebiscito en 1980, se aprobó una nueva Constitución Política que establecía que Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo período de ocho años, cargo que asumió formalmente el 11 de marzo de 1981. Al día siguiente de abandonar la comandancia en jefe, Pinochet volvió a participar activamente en la política del país cuando asumió como senador vitalicio.



