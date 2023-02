Este miércoles se realizarán en varias ciudades del país las marchas y concentraciones convocadas por la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.



De entrada, los promotores de las marchas, encabezados por el Centro Democrático, tienen un primer reto: superar las lánguidas concentraciones que el martes se vieron en las principales capitales del país y que no alcanzaron, según las mediciones de la Policía Nacional, las 30.000 personas. Marchas que, además, fueron pacíficas y que se cerraron con el evento convocado por el presidente Petro en la plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Esa plaza no se llenó, como tampoco pasó el lunes, cuando el Gobierno presentó la reforma de la salud. Las cuentas más optimistas en Palacio calculan unas 1.800 personas. Pocas, si se tiene en cuenta que el Gobierno y los sindicatos llevaban más de dos semanas moviendo su maquinaria para lograr una concentración masiva y que incluso algunas entidades públicas les permitieron a sus funcionarios que salieran temprano para que fueran a la cita con Petro.



Y pocas también porque el escenario era Bogotá, la capital que hace 12 años eligió a Petro como alcalde y la que le puso los votos claves para que fuera elegido en 2022 Presidente de la República: más de 2,2 millones de sufragios.

Concentración en la plaza de Armas. Foto: Presidencia

Aunque su público frente al 'balcón' de la Casa de Nariño –en realidad, una ventana adaptada para que se viera así, porque el Presidente pretendía evocar sus discursos desde el balcón del Palacio de Liévano durante los días de su accidentada, y después anulada, destitución– no fue el esperado, el primer mandatario no solo volvió a sus discursos extensos (más de hora y media) sino que volvió a utilizar algunos de sus más polarizantes y discutidas afirmaciones de la época de campaña.



Pese a algunos mensajes conciliadores enviados en los últimos días por su ministro del Interior, Alfonso Prada, el Presidente radicalizó su discurso en defensa de sus propuestas de reforma y en contra de sus críticos.



Así, evocó el fantasma del Bogotazo (con un lapsus, pues dijo que había ocurrido en 1938 y no en el 48) en caso de que sus reformas no sean aprobadas por el Congreso, habló de "oligarquías", a las que invitó "a un acto de generosidad" para evitar un estallido social; dijo que la Ley 50 (la reforma laboral de hace 30 años) convirtió a los trabajadores colombianos "en esclavos" y hasta relacionó el acoso y el abuso sexual que enfrentan muchas mujeres colombianas con la existencia de los contratos laborales de tres meses, renovables.

El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Del sistema de salud dijo que permitía la muerte de niños y mujeres pobres, supuestamente porque no podían pagar por atención, y del sistema pensional señaló primero que los fondos privados "no han pensionado a nadie en 30 años", aunque la segunda vez que utilizó esa frase la complementó: "Nadie se ha pensionado en estos 30 años, solo 170.000 personas".



A sus bases les dijo que debían manifestarse permanentemente en las calles para enviarle al Congreso el mensaje de que las reformas del cambio debían aprobarse, lo que varios congresistas calificaron este miércoles como una amenaza para la independencia de su trabajo.



Todo esto, horas después de que el Consejo Gremial Nacional le recordara que él, como Presidente de la República, debe simbolizar la unidad nacional y lo llamara a “defender el Estado social de derecho, la separación de los poderes públicos, el cumplimiento de la Constitución y la ley, y a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.



Para Carlos Arias, analista político y docente de la Universidad Externado, el discurso del Presidente "buscó plantear un país real que es de ricos y de pobres en el que la mayoría son pobres. Es decir, a pesar de que es beligerante, de que, si divide, es una situación innegable, existe por la inequidad. Creo que lo que no incluye en su discurso es la clase media, que no es ni rica ni tan pobre, y que no cabe en este discurso de lucha; ahí es donde se genera la polarización".



Sobre la advertencia al Congreso, Arias considera que "es clara y es lo que dice desde el inicio de su discurso: el poder es del pueblo, el poder ni siquiera estaría en los legisladores que básicamente, en términos digamos filosóficos, es absolutamente cierto y es que el poder es del pueblo; ahora bien, eso digamos, hace un poco de mella en las instituciones y en el respeto a las mismas, y creo que ahí está lo delicado del discurso".

Marchas a favor de gobierno Petro en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Cómo se podría evitar que esta distancia planteada por Petro crezca? Arias considera que, si bien filosóficamente Petro habló de devolverle el poder, es clave que el jefe del Estado atienda que hay unos procesos y procedimientos constitucionalmente establecidos, que es donde se hace el ejercicio del debate y que esa democracia, que es representativa y participativa, tiene, digamos, que seguirse cumpliendo para que no se genere una desinstitucionalización".



"Creo que ese aspecto del discurso lo omite adrede, con dolo, porque sabe que su poder está allí en las clases más populares por la exacerbación de emociones. Lo hace porque está comprobado, en términos psicológicos y sociológicos, que son las emociones las que detonan los comportamientos, como se ha demostrado en varios casos en América Latina. Los estudios documentados de literatura científica confirman que son las emociones las que generan actitudes y posteriormente comportamientos, no las razones, y en su discurso cuenta historias e intenta mover emociones, por esa misma razón".

Gustavo Petro hablando ante los asistentes. Foto: Presidencia

Arias invita a la reflexión. "El Presidente sí puede reducir la polarización y la puede reducir evitando, digamos, generar estos recurrentes a los imaginarios colectivos de lucha de clases, de un país de oligarcas, un país neoliberal", dice. "Este es el país en el que todos caben, y si hay neoliberalismo como hay en todo el mundo y si hay otro tipo de visiones y deben ser entendidas y compartidas y deben ser transformadas desde eso que él a veces también intenta mover, que es el amor, no desde la lucha".



Para Arias, si el Presidente quiere que la sociedad avance en general hacia adelante, esta es una alternativa que tiene Petro. "Creo que esa es la única forma de despolarización y el habla de escuchar al otro, creo que en ese ejercicio de escuchar al otro también está el puente que le permitiría a él despolarizar el discurso en la medida en que abra muchos más frentes de acción, así, digamos, sean protocolarios, frentes de acción de conversación con la oposición y con las personas que piensan diferente. Allí habría una veta importante para quitar esa polarización".



Para el analista político Jairo Libreros, "Petro les habló a lo que él define como los poderosos, a los grandes empresarios e industriales del país, para exigirles responsabilidad social y generosidad con sus reformas sociales".



"Es un ejercicio de zanahoria o garrote. Es una invitación a convertirlos en socios del cambio político para doblegar las voces disonantes de quienes en el Congreso no comparten la naturaleza de las iniciativas legislativas. O están conmigo o en contra de los que el mismo Petro considera como las más necesitados. Los vulnerables del país que lo llevaron a la Casa de Nariño", analizó.

Marchas a favor de gobierno Petro en Medellín fue encabezada por el alcalde Daniel Quintero. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Mientras que el senador independiente Humberto de la Calle Lombana le pidió al Presidente hacer a un lado "la emocionalidad" para que unas reformas de semejante trascendencia puedan ser tramitadas de manera más serena.



“La cosa callejera, la de ayer y la de hoy, ambas me parecen malas. ¿Por qué no nos dejan discutir esto tranquilamente?", preguntó.



De la Calle recordó la importancia misma de las reformas propuestas por Petro. "Son complicadas, complejas. No son para estar metiéndole solo emoción y decir que solo hay unos ricos. El sistema tiene problemas, pero pido una discusión reflexiva basada en la evidencia, no en la emoción”, señaló.



"El Presidente –dijo por su parte la senadora opositora Paloma Valencia (del Centro Democrático)– es el presidente de todos los colombianos. No es un candidato en campaña. Es un mandatario en ejercicio que como tal debe obrar. Es una lástima que desde su posición invite a la polarización", aseguró ella.



Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, mostró también su preocupación por el tono y el contenido del discurso del presidente Petro. De ahí que le haya hecho un llamado para que "no culpe al Congreso si no se aprueban sus reformas, no juegue con la gente a punta de símbolos y narrativas. Estamos aquí para debatir sus propuestas. Respete el equilibrio de poderes y las instituciones". Luna, incluso, le preguntó: "¿Se acostumbró a los bloqueos para lograr objetivos?"



Juan David Cárdenas, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, respondió algunos de los interrogantes que se hace el país tras escuchar al presidente en el balcón de la Casa de Nariño.



¿El mensaje del presidente Gustavo Petro de ayer une o divide más al país?, se le preguntó.



"Es un mensaje que apela a la polarización afectiva y a la búsqueda de legitimidad y "blindaje" ciudadano de sus propuestas de reforma. Al construir narrativas ancladas en la polarización inevitablemente se crean divisiones y se atribuyen conductas y valores positivos y negativos a los grupos de respaldo y oposición. Intenta unir en términos de apelar a lo popular pensando en construir respaldos masivos, pero divide políticamente al etiquetar al agregado de ciudadanos y organizaciones políticas que se oponen a las reformas como política y moralmente cuestionables", respondió.



¿Cómo interpretar algunos de sus mensajes beligerantes? Por ejemplo, la advertencia al Congreso de que si no aprueban sus reformas se podría volver a la violencia, le dijo EL TIEMPO.



"Al querer construir un marco de interpretación que trascienda lo técnico apela a la memoria y a la historia política relacionando la violencia política como consecuencia de la incapacidad estatal de garantizar derechos y desde su perspectiva las reformas al corregir esas inequidades traerían estabilidad social. No aprobarlas, desde su posición, sería germen de nuevas violencias", aseguró Cárdenas.



¿Qué mensajes positivos, por el contrario, se podrían resaltar de su discurso?, se le dijo.



"Positivo es, en términos de cumplimiento de mandato y responsabilidad política con su electorado, el presentar y anunciar las reformas que apuntan a solucionar los problemas desde el diagnóstico que el presenta a la ciudadanía y que obtiene el triunfo electoral. Creo también que es importante estimular la participación de la ciudadanía en los asuntos y espacios públicos, pero está no debe ser impulsada por emociones y sentimientos exclusivamente, debe ser una participación dialógica, plural y que reconozca la posibilidad del disenso", dijo el docente.



¿Por qué cree que el presidente recurre a frases extremas en su discurso de ayer?



"Apela a la polarización afectiva para generar un escenario en donde el juicio y la opinión frente a las reformas se construya más desde parámetros ideológicos y morales que desde parámetros técnicos o políticos. Es consciente que estás reformas no van a ser apoyadas "ciegamente" por buena parte de su coalición afuera del Pacto Histórico y trata de poner la discusión en los extremos de buenos o malos, garantía o negación de derechos, incluso como un conflicto con ciertos rasgos de clase. Trata de volver a las bases y al tono que históricamente ha mantenido en posiciones de poder ejecutivo", aseguró.



¿Cómo se puede bajar la polarización que se vive en el país? ¿El presidente cómo puede contribuir a ello?



"Apelando a la persuasión vía información y pedagogía. La construcción de consensos no se debe dar solo política y burocráticamente, de cara a lograr el respaldo ciudadano en temas tan sensibles es indispensable informar a la ciudadanía y hacer formación sobre los contenidos, efectos, e incluso riesgos o cambios que esta pueda traer para el manejo de la salud de los colombianos acostumbrados, para bien o para mal al sistema de salud actual", finalizó.



