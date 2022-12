La consolidación de la 'paz total' es la meta a la que le apuesta el presidente Gustavo Petro y, aunque las negociaciones con el Eln han acaparado toda la atención, en Buenaventura también se han dado pasos firmes, según las cifras del Gobierno, en aras del cese de la violencia.



Este miércoles, el jefe de Estado se pronunció ante los bonaverenses con respecto al 'laboratorio de paz' que desarrolló el Ejecutivo en la zona mediante la tregua armada entre 'Shottas' y 'Espartanos'. De "92 días sin muertes violentas" en este territorio habla la vicepresidenta Francia Márquez Mina.

Sobre el ataque al Ejército perpetrado en el Cauca por disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro señaló que son "jóvenes afro matando a otros jóvenes afro". El propio mandatario había visitado ayer la zona de Buenos Aires (Cauca) en la que se dio el ataque de los disidentes a los uniformados.



En la mañana de este miércoles, además, el jefe de Estado visitó el hospital de Cali en el que se encuentran los soldados que resultaron heridos tras el atentado.



Y, a propósito de la capital vallecaucana, el presidente resaltó la disminución en la cifra de homicidios: "La ciudad de Cali, por primera vez en 30 años, tiene menos de mil homicidios".



En el caso de Buenaventura, Petro también destacó que, durante su Gobierno, el Distrito acumula ya 85 días sin homicidios, cifra distinta a la informada por la vicepresidenta.

Los diálogos del Gobierno con 'Shottas' y 'Espartanos', próximos a iniciar, buscan "emancipar a la región Pacífica", en un proceso de "paz urbana" que el gobernante denomina como "inédito".



"La traición del Estado" es una de las acciones contra las que el presidente luchará, según sus palabras.



"Si el Estado es capaz de cumplir, en Colombia se inicia un ciclo de paz cada vez más amplio", puntualizó.



La pregunta que se planteó el líder del Ejecutivo, en ese orden de ideas, fue: "¿Cómo no iba a haber disidencias si incumplen el proceso de paz?".

Una de las críticas expresadas por el presidente Petro se cimentó sobre los funcionarios públicos que, en "un placer casi que orgásmico", les dicen que no a los proyectos de las comunidades.



Además, el mandatario exhortó a eliminar por completo a ese "poder orgásmico de decir que no a todo" y a trabajar en favor de los marginados y excluidos del país.



"Es el pueblo de Buenaventura el que puede presionar y dirigir que este territorio se convierta en uno de paz. Que los jóvenes no amanezcan muertos por allí y las madres tengan que llorar", sentenció.



Cartagena, Montería, Tumaco, Medellín, Cali y Bogotá serían las próximas ciudades, según Petro, que se verían beneficiadas si el proyecto de 'paz total' que plantea el presidente se consolida en espacios como los abiertos en Buenaventura.

Por su parte, Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para Derechos Humanos y enviado especial para el Proceso de Paz en Colombia, expresó su respaldo a la construcción de paz en el país.



Además, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseveró que este hecho representa "el principio de la 'paz total'.



"Nace de la escucha que los armados tienen de la voz ciudadana", explicó Rueda sobre la que considera la "nueva metodología" para construir la paz en Colombia.