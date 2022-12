"Piedad Córdoba, la papa caliente para Petro en recta final de elecciones", titulaban los medios de comunicación a mediados de año cuando se disputaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.



¿Por qué? Por las numerosas polémicas en las que estaba envuelta la actual senadora que fue elegida bajo las banderas y los preceptos del Pacto Histórico.

Entre sus presuntos nexos con Alex Saab, un empresario quien es investigado por las autoridades por ser presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, la extradición de su hermano, Álvaro, por delitos de narcotráfico y la presunta manipulación de ella en el manejo de los tiempos de liberación de algunos secuestrados por las Farc; su apoyo a Petro se volvió más inconveniente que oportuno.

La decisión del ahora presidente fue clara: pidió a la congresista que no siguiera haciendo campaña por él y, ya cuando estuvo en el cargo, decidió extraditar a Álvaro Córdoba Ruiz.



A finales de noviembre de este año se dio a conocer el oficio de 22 páginas en el que el Ministerio de Justicia ratificaba la extradición a Estados Unidos del hermano de la senadora. El documento responde al recurso de reposición que interpuso la defensa del apoderado, con el que buscaban una revisión jurídica del Gobierno Nacional a la resolución que aprobó su envío al país norteamericano.

'No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba desde la campaña'

Tras esta decisión, que era una prueba de fuego para el Gobierno Petro, el presidente no había dado detalle alguno sobre el estado de su relación con Piedad. Ahora, Petro brindó ciertas declaraciones al respecto en entrevista con 'Noticias RCN'.



"No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba desde la campaña", dijo el presidente, aclarando que no le fue difícil para él extraditar al hermano de la senadora por su relación personal con ella: "No, trabajo no me costó".

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

El noticiero mencionado aclaró que en próximos días saldrá al aire una entrevista con el mandatario en la que se tratarán a fondo este y otros temas de la agenda noticiosa del país.

