El 54 por ciento de los colombianos está de acuerdo con las marchas y manifestaciones que se vienen realizando durante los últimos meses contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Así lo señala la encuesta de Opinómetro realizado por Datexco Company S. A. para W Radio que se reveló este lunes.

A la pregunta de "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las marchas encontra el gobierno de Gustavo Petro?" el 54 dijo que sí mientras que el 33 por ciento aseguró que no.



(Además: Los desafíos del presidente Gustavo Petro para garantizar la gobernabilidad: análisis)



La encuesta, además, preguntó por la aprobación de la gestión del mandatario. Según esta medición, la desaprobación llegó al 59 por ciento y la aprobación a 35 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Petro ha criticado duramente las marchas convocadas por la oposición. A propósito de las manifestaciones de la semana pasada, el jefe de Estado aseguró que “no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventas, salió una clase media alta arribista a decir: 'fuera Petro, no queremos sus ideas' ".



(Le sugerimos leer: Alexander López: 'Vamos a apretar a los ministros del gobierno Petro para que ejecuten')



Además, las tildó de "débiles". "Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá , y fue fuerte como siempre en Medellín y santanderes".

Facebook Twitter Linkedin

Discurso de Petro desde las calles de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Pero no todos los sectores del Pacto coinciden con la visión del mandatario sobre las marchas. El presidente del Congreso, Alexander López, dijo este domingo en entrevista con EL TIEMPO que no comparte que Petro "minimice" las manifestaciones.



"Creo que las movilizaciones han sido grandes, poderosas, importantes, y yo las veo muy bien. De hecho, nosotros tenemos que sacar pecho porque nuestro gobierno no orienta a que las marchas y movilizaciones sean dispersas, que sean dañadas, infiltradas. Nuestro gobierno no orienta a que asesinen jóvenes y les saquen los ojos. Todo lo contrario, lo que se ha visto es completo orden, la Fuerza Pública acompañando, y no se ha presentado una sola alteración del orden público", afirmó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

Ficha técnica



1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.



2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



3. Fechas de recolección 21 al 23 de Junio de 2023



4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.



6. Fuente de financiación La W.



7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.



8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.



9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico



10. Técnica utilizada para la selección de la muestra



Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.



11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)



12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.



13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.



14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (259), Barranquilla (53), Cartagena (20), Montería (11), Santa Marta (5), Sincelejo (3), Soledad (4), Valledupar (10), Armenia (4), Bello (8), Florencia (2), Ibagué (17), Manizales (8), Medellín (78), Neiva (10), Pereira (19), Bucaramanga (47), Cúcuta (10), Facatativá (3), Floridablanca (3), Girón (1), Lebrija (1), Soacha (14), Villavicencio (15), Cali (71), Palmira (4), Pasto (13) y Popayán (7).



15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.



16. Personajes por quienes se indagó Gustavo Petro.



17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.



18. Temas de estudio Legalización Cannabis o Marihuana, marchas, finanzas personales y Periodistas y empresarios.



19. Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”



20. Fecha de entrega del informe 25 de Junio de 2023