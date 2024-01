¿Intervención del presidente Petro por recuperar Panamericanos podría acarrear sanción?

Después de perder la sede de los juegos Panamericanos del 2027, que se iban realizar en Barranquilla, por el incumplimiento de los pagos a la organización, Colombia, en cabeza del Gobierno, emprendió una cruzada para que las justas deportivas se realicen en territorio nacional.



El mismo presidente Gustavo Petro anunció esta semana en una rueda de prensa en la Casa de Nariño que viajará a Chile para reunirse con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, compañía que posee los derechos del certamen deportivo.



(Además: Panamericanos: Petro viajará a Chile para hablar con comité Ejecutivo de Panam Sports)

"Haremos una escala para hablar con el presidente Ejecutivo, Neven Illic", dijo el presidente Petro.



Y agregó que el canciller Álvaro Leyva, jefe de la diplomacia colombiana, tiene la tarea de "hablar con presidentes o cancilleres en el caso de que sea necesario, y los presidentes de los comités olímpicos de Latinoamérica, con el fin de generar una mayoría del comité ejecutivo de Panam Sports".



(Lea: Colombia apoya demanda de Sudáfrica contra Israel en La Haya por 'actos de genocidio')

Facebook Twitter Linkedin

Rueda de prensa tras la reunión en Casa de Nariño este 9 de enero. Foto: Juan Diego Cano / Presidecia

Sin embargo, la intervención de Gobiernos no estaría permitida dentro del reglamento del Comité Olímpico Internacional, por lo que el país incluso podría ser sancionado por el actuar del Ejecutivo.



De hecho, la Carta Olímpica prohíbe la injerencia de los Estados en este tipo de situaciones.



(Siga leyendo: El presidente Gustavo Petro y el alcalde Galán se reunieron en la Casa de Nariño)



“Los miembros del COI no aceptarán de los Gobiernos, organizaciones ni terceras partes órdenes ni instrucciones susceptibles de comprometer su libertad de acción y de voto”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro en la reunión sobre los juegos panamericanos. Foto: Presidencia

No obstante, no se prohíben los acercamientos diplomáticos, que es lo que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es decir, siempre y cuando las acciones que se adelanten desde la Casa de Nariño no vayan en contravía del reglamento, no habrá dicha sanción.



Pero expertos consideran que es una línea muy delgada, por lo que han hecho un llamado para que las actuaciones del Gobierno se apeguen a la normativa olímpica.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA