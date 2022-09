El proyecto de ley para efectuar una reforma tributaria en el país, que busca recaudar cerca de $ 25 billones para el 2023, ha suscitado diferentes posturas de apoyo y oposición en varios sectores productivos y políticos, tanto así, que el presidente Gustavo Petro empezó este martes un proceso de socialización del ajuste tributario.



Pero esto no ha impedido que desde el propio gabinete ministerial se expresen reservas sobre diversos puntos que estarían generando mayor preocupación, entre estos, está la eliminación de tarifas especiales y la limitación en las deducciones de renta.



(Lea: Álvaro Uribe: los puntos claves que explicó del encuentro que tuvo con Petro)

Según se conoció, desde la cartera de Hacienda aún se están ultimando algunos ajustes al texto que será presentado para ponencia. La revisión y modificación estaría enfocada, principalmente, en diferentes impuestos como el de patrimonio, ambientales y saludables, en esta última hay una nueva lista de alimentos ultraprocesados que serán gravados.



También se habla de la sobretasa de 5 puntos al sector financiero y la cárcel para evasores, otros dos puntos que serían incluidos para ser debatidos dentro del proyecto legislativo.



(Le sugerimos: Las marchas de protesta a Petro y ¿también contra los alcaldes?)

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estuvo reunido con congresistas del Centro Democrático para hablar de la reforma tributaria. Foto: Ministerio de Hacienda

Esto implicaría que, después de cerca de dos meses desde que fue radicada la reforma tributaria, su texto principal tendrá usa serie de cambios, aunque hay artículos que no parecen estar generando tranquilidad en varios de los ministerios, al menos cinco de ellos ya le habrían expresado sus inquietudes al propio ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.



Las críticas se están haciendo evidentes desde las carteras de Comercio, Salud, Agricultura, Cultura y Tic. El malestar estaría enfocado en que el retiro de beneficios tributarios para ciertos sectores empresariales podría generar "inseguridad" para los sectores.



(También: Reforma de la salud: Gobierno dice que no hay decisiones tomadas ni articulado)



Estas quejas de los ministerios no generarían una repercusión inmediata en los que es el proyecto de ley, pues en lo formal le corresponde al Congreso evaluar los diferentes artículos que componen a la reforma, aunque las preocupaciones no se han mantenido al margen.



Así por ejemplo, hay reclamos en el sector Salud sobre la limitación de exenciones a las personas naturales porque podría causar que se pierdan beneficios de tributación en la medicina prepagada y hasta podría repercutir en una sobrecarga tributaria para las Eps. En cuanto a la Cultura, uno de los artículos, habla de eliminación de beneficios para la economía naranja, donde están incluidas las economías del cine y editorial.



Otro de los temas que también estaría inquietando es el retiro de rentas exentas para la generación de viviendas de interés social (Vis).



(Siga leyendo: ¿Cómo va a hacer el Gobierno para comprar 3 millones de hectáreas?)



Asimismo, estaría siendo criticado el asunto de los dividendos y de las ganancias ocasionales, que podría tener efectos directos en el sector empresarial, aunque para los dividendos estaría siendo propuesta una tasa que quedaría entre el 0 y el 20 por ciento.



Esos son solo algunos de las quejas que estarían escalando, aunque el ministro Ocampo ya ha manifestado que con las modificaciones tributarias que se efectúen se espera conseguir efectos positivos en el recaudo nacional. Además, desde el Gobierno Nacional afirman que se espera poder financiar una serie de programas sociales.



En principio se esperaba que el documento de ponencia estuviera listo para esta semana, pero aún está siendo modificado desde Hacienda, para que este pueda pasar a ser debatido en el Congreso.



"La Reforma Tributaria presentada por el Ministro pretende recaudar $25 billones de pesos en el primer año. Para lograr la meta del articulado se propone que las personas naturales aporten por impuesto de renta $8,1 billones; las personas jurídicas, $5,1. Los impuestos del subsuelo ($7 billones), los impuestos verdes y saludables ($2,5 billones) y otros impuestos aportarán $2,1 billones", se ha informado desde la cartera de Hacienda.

REDACCIÓN POLÍTICA