El mensaje del presidente Petro celebrando el concierto de Roger Waters en Bogotá

Este martes 5 de diciembre, el ex Pink Floyd Roger Waters se presentará en Bogotá en el Coliseo Live en el marco de su gira de despedida, ‘This is not a drill’. Su presentación fue celebrada por el presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió: "Después del boicot para impedir que viniera a Bogotá por su posición contra el genocidio al pueblo Palestino, Roger Waters estará en concierto este martes 5 de diciembre".



(Puede leer: ‘Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado’: Gustavo Petro tras pruebas Pisa)

Luego dijo que su show será una oportunidad para "recordar a Pink Floyd y escuchar arte, rebeldía y futuro".



El artista ha sido centro de la polémica por su postura frente al conflicto que hay en Palestina en medio de los ataques entre el Ejército israelí y el grupo islamista Hamás. Algunas de sus declaraciones han causado rechazo, pues por ejemplo ha negado la autoría de Hamás en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre en contra las principales ciudades de Israel, atribuyendo las muertes al propio gobierno de Benjamín Netanyahu.

Facebook Twitter Linkedin

Durante un concierto en la gira 'This is not a drill', Roger Waters luce más cerca del público. En Movistar Arena, será en formato 360 grados. Foto: Cortesía Move Concerts

En una entrevista que concedió al periodista Glenn Greenwald, Waters cuestionó las cifras de víctimas civiles que ha entregado Israel y dijo que han exagerado la magnitud de los ataques, al "inventar historias sobre la decapitación de bebés".



Además, calificó de "sospechoso" el comportamiento de las fuerzas de seguridad israelíes al momento de los ataques en contra de su pueblo.



Su postura ha hecho que en algunos países, ciertas cadenas hoteleras le hayan negado el hospedaje. El periodista uruguayo Pablo Londinsky, de Azul FM, dio a conocer que dos hoteles de la Montevideo, Hyatt Centric y la cadena Regency, decidieron aplicar el derecho de admisión y rechazaron las reservas que habían sido tramitadas desde la producción del concierto.



(Le puede interesar: la reseña del concierto de Roger Waters en 2018)

La situación también se repitió en Buenos Aires, Argentina, donde hoteles como Faena y Alvear rechazaron las reservas relacionadas con el artista británico, según reveló Londinsky.



Waters, por su parte, ha dicho que no es antisemita y ha reiterado su desacuerdo con las acciones de Israel: "Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo".



El presidente Petro, a quien inicialmente también se le criticó que no rechazara el ataque de Hamás, por su parte ha manifestado su solidaridad con Palestina y ha insistido en que debe haber una conferencia de paz para que cese la guerra.



REDACCIÓN POLÍTICA