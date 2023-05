El presidente Gustavo Petro destacó el avance de la reforma de la salud. La Comisión VII de la Cámara de Representantes aprobó en la tarde de este martes 21 artículos que se suman a los tres aprobados el jueves de la semana anterior.



"Avanza la reforma a la salud con nuevo acuerdo en su contenido", aseguró el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



(Además: ¿Tiene el gobierno Petro los votos para que este martes avance la reforma de la salud?)

Sin embargo, el debate no continúo y la discusión del grueso del articulado quedó aplazada para este miércoles.



Es ahí cuando habrá mayores dificultades, pues por ahora los liberales y 'la U' han acompañado los artículos aprobados, pero lo han hecho porque estos no tocan los temas más sensibles como la continuidad de las EPS y la estatización del sistema.



(Lea también: Es oficial: el Partido de 'la U' ya no es aliado de Petro y se declara independiente)

Facebook Twitter Linkedin

Discusión de la reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los jefes de ambas colectividades, así como del Partido Conservador, han insistido en que no votarán los artículos que, a su juicio, ponen en riesgo el sistema de salud y la prestación del servicio de los colombianos.



Pese a los acuerdos de los que habla Petro, lo cierto es que estos no se han materializado de cara a los temas polémicos y lo que se ha aprobado hasta ahora no ha tenido mayores reparos, teniendo en cuenta que todos los partidos coinciden en la necesidad de hacer una reforma de la salud pero, los tradicionales, insisten en que se debe construir sobre lo construido.



(En otras noticias: ¿Qué les espera a las reformas de Petro sin el poderoso senador Roy Barreras?)



"Siempre y cuando estén todas las proposiciones de cambio que nosotros solicitamos. Por ejemplo, que haya un sistema mixto (privado y público). También pedimos que las EPS sean administradoras del riesgo en salud y el operativo, que es algo muy importante para lograr la continuidad y la oportunidad en la atención de los pacientes", afirmó Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', en entrevista con EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

El exministro Fernando Ruiz estuvo este martes en el debate. Foto: Mauricio Moreno .- EL TIEMPO

"Este es un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Un partido que tiene identidad, dignidad, un partido que hoy, en la Comisión VII, le está diciendo que no a una reforma de la salud que va en detrimento de todos los colombianos", comentó, por su parte, el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, cuyo partido ha votado negativo.



(Le puede interesar: ¿Será Roy Barreras ministro del presidente Gustavo Petro tras su salida del Congreso?)



Desde el liberalismo el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, también tiene duros reparos con el articulado que todavía no se discute. Según él la iniciativa “elimina el modelo de aseguramiento mixto por uno estatal”, hay “riesgos de corrupción y politiquería” y que la “no tiene incentivos a la contención sana del gasto y conducirá a una quiebra inminente”, entre otros aspectos.



La discusión continuará este miércoles y será ahí cuando se ponga a prueba si estos partidos acompañan o, definitivamente, le dan la espalda al Gobierno en la discusión de la primera de las tres reformas sociales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA